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viernes, 11 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Una mujer resultó herida tras un choque entre dos vehículos en Posadas



El hecho se registró a las 9:00 horas de este viernes, en la intersección de las calles Lorenzini y Zabala, en la Chacra 77. En el lugar, los efectivos entrevistaron a Matías Javier B. (35), quien manifestó que conducía una Chevrolet Montana por calle Lorenzini cuando, por circunstancias que son materia de investigación, impactó contra un Fiat 147, conducido por una mujer identificada como Graciela.

A raíz del impacto, la conductora del Fiat fue trasladada al Hospital Madariaga por su esposo, en un vehículo particular, para recibir atención médica y evaluar su estado de salud. En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.



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