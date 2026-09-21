NOTICIAS MISIONES : Huracán venció a River en el Monumental y terminó con el invicto de Ponzio
El Globo se impuso 2-1 por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura y cortó la racha de tres victorias consecutivas del Millonario desde la llegada de Leonardo Ponzio. Con el triunfo, alcanzó los 16 puntos y desplazó a River de la zona de clasificación a los playoffs.
Huracán consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar 2-1 a River en el Monumental, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El conjunto visitante abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la izquierda de Óscar Cortéz terminó ingresando en el arco defendido por Santiago Beltrán.
River logró llegar al empate mediante Tomás Galván, quien convirtió con un remate desde la media luna del área para devolverle paridad al encuentro.
Sin embargo, a los 35 minutos del complemento, Lucas Blondel sacó un disparo desde fuera del área y marcó el 2-1 definitivo para Huracán.
La derrota significó el primer traspié de River desde la llegada de Leonardo Ponzio, después de tres victorias consecutivas bajo su conducción.
Con este resultado, Huracán llegó a los 16 puntos y se ubicó tercero en la Zona B, mientras que River quedó momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Huracán consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar 2-1 a River en el Monumental, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El conjunto visitante abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la izquierda de Óscar Cortéz terminó ingresando en el arco defendido por Santiago Beltrán.
River logró llegar al empate mediante Tomás Galván, quien convirtió con un remate desde la media luna del área para devolverle paridad al encuentro.
Sin embargo, a los 35 minutos del complemento, Lucas Blondel sacó un disparo desde fuera del área y marcó el 2-1 definitivo para Huracán.
La derrota significó el primer traspié de River desde la llegada de Leonardo Ponzio, después de tres victorias consecutivas bajo su conducción.
Con este resultado, Huracán llegó a los 16 puntos y se ubicó tercero en la Zona B, mientras que River quedó momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
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