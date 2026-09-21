NOTICIAS MISIONES : Passalacqua decretó cambios en el Parque de la Salud y ordena eliminar el cargo que ocupaba Rovira
El gobernador Hugo Passalacqua firmó una serie de decretos que introducen cambios significativos en la estructura de conducción de la Fundación Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, el organismo que administra el principal complejo sanitario de la provincia.
Las medidas, firmadas entre el 10 y el 18 de septiembre de 2026, reorganizan la relación entre el Poder Ejecutivo y la Fundación, renuevan las autoridades del Consejo de Administración y eliminan la figura de Presidente Honorario, cargo que era ocupado por el diputado provincial Carlos Rovira. En otro decreto modificó las autoridades dejando afuera de la nómina al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; al médico dirigente Martìn Cesino y al ex intendente de Posadas Orlando Franco;
El Decreto N° 1818, firmado el 18 de septiembre, instruyó al Consejo de Administración de la Fundación a dejar sin efecto la figura de Presidente Honorario, creada por acta del propio Consejo. Ese cargo era ocupado por Carlos Rovira, quien lo había ejercido desde su creación como reconocimiento a su rol en la construcción del Parque de la Salud durante sus años como gobernador.
La eliminación de la figura se concreta en el mismo decreto que renueva el Consejo de Administración con autoridades alineadas al gobernador Passalacqua, en el marco del proceso de reordenamiento político e institucional que viene desarrollándose en el oficialismo provincial desde principios de año.
Más injerencia del Ejecutivo y nuevas autoridades
El Decreto N° 1764, firmado el 10 de septiembre, establece que la Fundación Parque de la Salud adecuará su accionar a las políticas y directrices sanitarias que imparta el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, preservando su autonomía de gestión administrativa, financiera, patrimonial y de recursos humanos.
La norma dispone además que la propuesta, selección y remoción de los directores de los distintos efectores dependientes del Parque de la Salud, así como de los jefes de servicios y demás responsables médicos y no médicos, será formulada y ejecutada por la Fundación con la previa anuencia o a requerimiento del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. El decreto fue refrendado por el ministro de Salud, Fernando González.
El Decreto N° 1766, firmado el 11 de septiembre, renueva la conducción de la Fundación por vencimiento de mandato de las autoridades designadas en 2024. El nuevo Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera: Daniel Rubén Hassan como presidente, Daniel Román Silva como vicepresidente, Roberto Hugo Correa como secretario, Carlos Omar Arce como tesorero, y Silvana Andrea Giménez y Matías Gustavo Vilchez como vocales primero y segundo respectivamente. La Comisión de Fiscalización quedó integrada por José Garzón Maceda, Marcelo Fabián Zanazzo y Cristian Daniel Cabrera. Los nuevos miembros ejercerán sus funciones por el término de dos años.
Las medidas, firmadas entre el 10 y el 18 de septiembre de 2026, reorganizan la relación entre el Poder Ejecutivo y la Fundación, renuevan las autoridades del Consejo de Administración y eliminan la figura de Presidente Honorario, cargo que era ocupado por el diputado provincial Carlos Rovira. En otro decreto modificó las autoridades dejando afuera de la nómina al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; al médico dirigente Martìn Cesino y al ex intendente de Posadas Orlando Franco;
El Decreto N° 1818, firmado el 18 de septiembre, instruyó al Consejo de Administración de la Fundación a dejar sin efecto la figura de Presidente Honorario, creada por acta del propio Consejo. Ese cargo era ocupado por Carlos Rovira, quien lo había ejercido desde su creación como reconocimiento a su rol en la construcción del Parque de la Salud durante sus años como gobernador.
La eliminación de la figura se concreta en el mismo decreto que renueva el Consejo de Administración con autoridades alineadas al gobernador Passalacqua, en el marco del proceso de reordenamiento político e institucional que viene desarrollándose en el oficialismo provincial desde principios de año.
Más injerencia del Ejecutivo y nuevas autoridades
El Decreto N° 1764, firmado el 10 de septiembre, establece que la Fundación Parque de la Salud adecuará su accionar a las políticas y directrices sanitarias que imparta el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, preservando su autonomía de gestión administrativa, financiera, patrimonial y de recursos humanos.
La norma dispone además que la propuesta, selección y remoción de los directores de los distintos efectores dependientes del Parque de la Salud, así como de los jefes de servicios y demás responsables médicos y no médicos, será formulada y ejecutada por la Fundación con la previa anuencia o a requerimiento del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. El decreto fue refrendado por el ministro de Salud, Fernando González.
El Decreto N° 1766, firmado el 11 de septiembre, renueva la conducción de la Fundación por vencimiento de mandato de las autoridades designadas en 2024. El nuevo Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera: Daniel Rubén Hassan como presidente, Daniel Román Silva como vicepresidente, Roberto Hugo Correa como secretario, Carlos Omar Arce como tesorero, y Silvana Andrea Giménez y Matías Gustavo Vilchez como vocales primero y segundo respectivamente. La Comisión de Fiscalización quedó integrada por José Garzón Maceda, Marcelo Fabián Zanazzo y Cristian Daniel Cabrera. Los nuevos miembros ejercerán sus funciones por el término de dos años.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario