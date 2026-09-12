NOTICIAS MISIONES : Un colectivo y tres vehículos en Posadas

Un colectivo del transporte urbano y tres automóviles se registró esta tarde sobre la avenida Trincheras de San José, en inmediaciones de la avenida López Torres, en Posadas. Pese a los daños materiales, no se registraron personas lesionadas.





Como consecuencia de la colisión también resultaron dañados un Chevrolet Prisma y un Peugeot Berlingo que se encontraban estacionados en el sector.