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sábado, 12 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Un colectivo y tres vehículos en Posadas

Un colectivo del transporte urbano y tres automóviles se registró esta tarde sobre la avenida Trincheras de San José, en inmediaciones de la avenida López Torres, en Posadas. Pese a los daños materiales, no se registraron personas lesionadas.

Como consecuencia de la colisión también resultaron dañados un Chevrolet Prisma y un Peugeot Berlingo que se encontraban estacionados en el sector.

Ocurrió cerca de las 15 horas  del dia de ayer viernes, cuando por causas que se investigan un Chery QQ, conducido por una mujer de 27 años que circulaba en sentido este-oeste, impactó contra la parte posterior de un colectivo de la línea 27 que transitaba en la misma dirección.




Efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I, intervinieron en el lugar y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
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