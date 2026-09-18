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viernes, 18 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Trágico accidente en Villa Olivari - tres personas fallecidas

Trágico accidente en Villa Olivari: tres personas fallecidas
El siniestro ocurrió este jueves pasado después del mediodía en inmediaciones de la localidad de Villa Olivari. Sobre Ruta Nacional 12 dos vehículos chocaron de frente y tres personas perdieron la vida.





En horas del mediodía , efectivos de la Comisaría Distrito Villa Olivari tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1.225 aproximadamente, que tuvo como protagonistas a dos automóviles, y donde tres personas perdieron la vida.

De acuerdo al informe oficial, el siniestro ocurrió pasadas las 13, donde por causas y circunstancias que se investigan, colisionaron un automóvil -marca Chevrolet Meriva- conducido por un hombre de apellido Domínguez de 78 años de edad y un vehículo automotor -marca Chevrolet Cruze- conducido por un hombre de apellido Almada de 46 años de edad quien iba acompañado de un mujer de apellido Marioni de 26 años de edad, a consecuencia del fuerte impacto, las tres personas perdieron la vida en el lugar.


Ante el trágico panorama, se contó con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, colaborando personal del BRIF (Brigada forestal) de Ituzaingó, y también, bomberos voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

Desde la fuerza policial, indicaron que se prosiguen con los tramites de rigor en la dependencia policial de Villa Olivari, dependiente de la Unidad regional VI con asiento en la localidad de Ituzaingó.
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