NOTICIAS MISIONES : Por las intensas lluvias en la zona, Itaipú abrió sus compuertas esta madrugada



La apertura programada del canal izquierdo comenzó la madrugada de este domingo debido a las precipitaciones en los ríos afluentes. El caudal vertido aumentará de forma gradual durante la tarde y se estima que disminuya al finalizar el día, sin riesgo de inundaciones costeras.



La apertura programada del canal izquierdo comenzó la madrugada de este domingo debido a las precipitaciones en los ríos afluentes. El caudal vertido aumentará de forma gradual durante la tarde y se estima que disminuya al finalizar el día, sin riesgo de inundaciones costeras.





La Central Hidroeléctrica Itaipú inició una apertura programada de las compuertas de la canaleta izquierda de su vertedero durante la madrugada de este domingo 13 de septiembre.



La operación puesta en marcha de la Hidroeléctrica Itaipú responde a las lluvias registradas en la cuenca incremental de Itaipú. Según informaron a la 1:50 a. m. de este domingo se abrió, de forma programada, la compuerta de la central de Itaipú para controlar el nivel del embalse, debido a las lluvias registradas en la cuenca incremental de la central; es decir, en los ríos que desembocan en el embalse de la central.





El comunicado oficial indica que se abrió el canal izquierdo del vertedero con un caudal de 1.700 m³/s. A las 2:43 a. m., el caudal vertido se aumentó a 3.100 m³/s, pudiendo llegar a 3.800 m³/s por la tarde y reduciéndose al final del día. El vertido se mantendrá de esta manera hasta que las condiciones hidrológicas vuelvan a un nivel que permita cerrar el vertedero.

Itaipú continúa compensando las necesidades energéticas de Brasil y Paraguay. La central es de tipo «pasada» (o de filo de agua), caracterizada por contar con un embalse de escasa capacidad de almacenamiento.



Cabe destacar que no se han registrado hasta el momento inundaciones en las zonas costeras que afecten a moradores de la zona.