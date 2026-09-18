NOTICIAS MISIONES : Cayó una pareja acusada de desviar y vender mercadería para comedores en Posadas
Los involucrados, de 57 y 42 años, estaban encargados de retirar productos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social para distribuirlos en comedores y sectores vulnerables. Según la investigación, parte de esa asistencia habría sido desviada para su comercialización. Secuestraron mercadería valuada en alrededor de un millón de pesos.
Una investigación encabezada por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Posadas, junto a efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, permitió detectar el presunto desvío y comercialización de mercadería destinada a comedores comunitarios.
La pesquisa comenzó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 8.ª, donde se alertó que productos destinados a la asistencia alimentaria estarían siendo vendidos en lugar de llegar a sus destinatarios.
Las averiguaciones establecieron que los investigados no eran empleados del Ministerio de Desarrollo Social, sino un hombre de 57 años y una mujer de 42, quienes estaban encargados de retirar la mercadería para su distribución en comedores comunitarios. Según los elementos reunidos, habrían desviado parte de esos productos para comercializarlos.
Con el avance de la investigación, el juez de Instrucción Juan Manuel Monte encabezó junto a los investigadores los procedimientos realizados este jueves. En ese marco, se allanaron una vivienda del barrio Itaembé Guazú y un local del barrio Independencia, donde se habría comercializado parte de la mercadería.
Como resultado, el hombre y la mujer fueron detenidos y se secuestraron productos valuados preliminarmente en alrededor de un millón de pesos.
La causa continúa para reconstruir el circuito de la mercadería, determinar el alcance del presunto desvío y establecer si existen otros involucrados.
Una investigación encabezada por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Posadas, junto a efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, permitió detectar el presunto desvío y comercialización de mercadería destinada a comedores comunitarios.
La pesquisa comenzó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 8.ª, donde se alertó que productos destinados a la asistencia alimentaria estarían siendo vendidos en lugar de llegar a sus destinatarios.
Las averiguaciones establecieron que los investigados no eran empleados del Ministerio de Desarrollo Social, sino un hombre de 57 años y una mujer de 42, quienes estaban encargados de retirar la mercadería para su distribución en comedores comunitarios. Según los elementos reunidos, habrían desviado parte de esos productos para comercializarlos.
Con el avance de la investigación, el juez de Instrucción Juan Manuel Monte encabezó junto a los investigadores los procedimientos realizados este jueves. En ese marco, se allanaron una vivienda del barrio Itaembé Guazú y un local del barrio Independencia, donde se habría comercializado parte de la mercadería.
Como resultado, el hombre y la mujer fueron detenidos y se secuestraron productos valuados preliminarmente en alrededor de un millón de pesos.
La causa continúa para reconstruir el circuito de la mercadería, determinar el alcance del presunto desvío y establecer si existen otros involucrados.
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