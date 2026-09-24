NOTICIAS MISIONES : Nueve detenidos tras siete allanamientos

NOTICIAS MISIONES : Golpe a una red de cocaína en la Zona Centro - Nueve detenidos tras siete allanamientos



Walter José R., alias “El Gordo” o “Locura”, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización, fue sorprendido en el principal punto de preparación y fraccionamiento de cocaína. Al verse rodeado, habría arrojado parte de la droga hacia los agentes en un último intento por abrirse paso y escapar. La operación fue el resultado de varios meses de investigación bajo estricta reserva de la Policía de Misiones y culminó con siete allanamientos simultáneos en Oberá y General Alvear, nueve detenidos y el secuestro de más de medio kilo de cocaína, balanzas, millones de pesos, vehículos, una lancha, un arma de fuego y celulares.



La Operación Dominó se ejecutó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, después de varios meses de vigilancia, seguimiento y patrullaje virtual realizados por investigadores de la Unidad Regional II. La pesquisa se inició por disposición de la Jefatura de Policía y avanzó bajo la intervención de la Justicia Federal, con información compartimentada y manejada bajo estricta reserva hasta el momento de las irrupciones.



Según los elementos reunidos en la causa, la organización habría desarrollado una estructura destinada al acopio, preparación, fraccionamiento y distribución de cocaína en distintos puntos de la Zona Centro. A medida que avanzaron las tareas encubiertas, los investigadores reconstruyeron movimientos, conexiones y domicilios hasta identificar los distintos eslabones que presuntamente conformaban la red.



El principal objetivo estaba en un monoambiente de Oberá. Para los investigadores, allí funcionaba el centro de preparación, fraccionamiento y distribución de la cocaína. En ese lugar fue localizado Walter José R., alias “El Gordo” o “Locura”, de 33 años, señalado como el presunto líder de la estructura.



La irrupción encontró al principal investigado cuando, según la pesquisa, se encontraba en pleno acondicionamiento de la droga. Al advertir el avance de los grupos operativos, habría arrojado parte de la cocaína hacia los policías para intentar abrirse paso y escapar. La maniobra fue neutralizada y terminó detenido.



Junto a él fue arrestada Mirta Soledad C., de 27 años. En el inmueble, los agentes encontraron 76 envoltorios de cocaína preparados para la venta y otra cantidad de la sustancia que todavía se encontraba en proceso de fraccionamiento. En total, secuestraron 507 gramos de cocaína, tres balanzas de precisión, bolsas utilizadas para preparar dosis, dos máquinas selladoras, tres teléfonos celulares y una camioneta Chevrolet S10.



Para entonces, la investigación ya había reunido los elementos que permitieron avanzar sobre el resto de la estructura. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, a cargo del juez Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga, dispuso siete allanamientos dentro de una ventana operativa de 48 horas.



A partir de esa orden, la Jefatura de Policía dispuso un operativo unificado para cerrar simultáneamente los sectores donde estaban ubicados los objetivos y evitar posibles fugas durante las irrupciones. La planificación estuvo articulada con la Unidad Regional II de Oberá e involucró a efectivos de Drogas Peligrosas de Oberá y Jardín América, Infantería de Oberá y Alem, grupos de apoyo táctico desplazados desde Posadas, además de oficiales superiores, jefes de dependencias y personal operativo de la Regional.



Antes y durante el avance terrestre, los sectores donde se encontraban los domicilios investigados fueron monitoreados desde el aire mediante drones policiales. Con esa información en tiempo real, los equipos establecieron cercos en los barrios y zonas intervenidas, mientras los grupos asignados a cada objetivo avanzaron de manera coordinada. La maniobra permitió mantener bajo observación los accesos y posibles vías de escape durante la ejecución simultánea de las medidas judiciales.



Uno de esos procedimientos se concretó en una propiedad rural de General Alvear, donde fue detenida Milagro D., de 32 años. Los policías secuestraron dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, un cuaderno con anotaciones y nombres que será analizado dentro de la causa, un rifle calibre .22 con mira telescópica y municiones, dos celulares y un Volkswagen Up. Tres menores que se encontraban en la vivienda fueron asistidos.



En Villa Gunther, otros dos objetivos llevaron a nuevas detenciones. En uno de ellos fueron arrestados Juan José R., de 66 años, padre del principal investigado, y Rosa G., de 67. Allí se incautaron cinco envoltorios con cocaína, $438.000, un teléfono celular y un Renault Captur.



Por otra parte, en Villa Stemberg fueron detenidos Sandra O. y Héctor V., ambos de 49 años. En otro de los domicilios investigados, sobre avenida Picada Vieja, los agentes arrestaron a Aide L., de 26 años, y secuestraron dos celulares, tres tarjetas bancarias, cerca de dos millones de pesos en efectivo y una lancha deportiva.



El último de los procedimientos se realizó nuevamente en Villa Gunther, donde fue detenido Luis S., de 72 años. Allí se incautaron una balanza, bolsas de polietileno presuntamente utilizadas para el fraccionamiento y tres teléfonos celulares. Además, en otro de los domicilios alcanzados por las órdenes judiciales fue secuestrado un teléfono que también será sometido a peritajes.



Así, el despliegue de la Operación Dominó terminó con nueve personas detenidas y más de medio kilo de cocaína secuestrada. También fueron incautados $2.287.000 en efectivo, vehículos, una lancha deportiva, un rifle con municiones, teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas selladoras y otros elementos incorporados a la investigación.



Los nueve detenidos y todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia Federal. Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de celulares, anotaciones, documentación y movimientos financieros para determinar el alcance de la presunta organización, reconstruir sus conexiones y establecer qué función habría cumplido cada uno de los involucrados dentro del circuito de distribución de cocaína en la Zona Centro.











