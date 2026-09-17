NOTICIAS MISIONES : La Armada confirmó que militares de Estados Unidos realizan entrenamientos en Ushuaia
La Armada Argentina confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos participan desde el 8 de septiembre de un intercambio de entrenamiento en Ushuaia. La actividad seguirá hasta el 22 y abrió cuestionamientos políticos sobre el marco legal de su ingreso al país.
La Armada Argentina confirmó la presencia de ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos en Ushuaia, donde desarrollan actividades junto con efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4). El programa comenzó el 8 de septiembre y, según el cronograma oficial, se extenderá hasta el próximo martes 22.
La información fue difundida este martes por Gaceta Marinera, el portal oficial de noticias de la Armada, que definió la actividad como un “intercambio de expertos en clima frío”. El objetivo informado consiste en compartir experiencias y técnicas de manera teórica y práctica para operar en ambientes caracterizados por bajas temperaturas y terrenos de montaña.
Las actividades incluyen prácticas de baja montaña y frío extremo, utilización de crampones y raquetas, desplazamientos mediante cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se desarrollan entrenamientos vinculados con supervivencia y movilidad en ese tipo de condiciones geográficas.
La Armada señaló que este tipo de intercambios entre las fuerzas navales de Argentina y Estados Unidos se desarrolla en Ushuaia desde 2017 y se sustenta en un marco de cooperación acordado en reuniones bilaterales. La comunicación oficial describió al contingente como una comitiva reducida de instructores y especialistas destinada a impartir y recibir talleres e intercambiar procedimientos.
La confirmación se produjo después de que medios fueguinos difundieran imágenes e información sobre la presencia de militares estadounidenses en la provincia. A partir de esas publicaciones surgieron cuestionamientos políticos acerca del instrumento legal utilizado para autorizar el ingreso y las actividades del personal extranjero.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, reclamó al Poder Ejecutivo que informe bajo qué condiciones se desarrolla la actividad y planteó que el Congreso debería verificar si se cumplieron los requisitos correspondientes. El jefe comunal fundamentó su planteo en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio argentino y la salida de fuerzas nacionales.
La Ley 25.880, sancionada en 2004, regula el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso la autorización prevista constitucionalmente para el ingreso de tropas extranjeras o la salida de fuerzas argentinas. La publicación realizada por la Armada sobre el intercambio que se desarrolla actualmente en Ushuaia menciona el marco de cooperación bilateral vigente desde 2017, pero no identifica en el comunicado un decreto, una ley o una autorización parlamentaria específica para esta actividad.
La senadora nacional por Tierra del Fuego Cándida Cristina López también presentó un pedido de informes para conocer el alcance de la presencia estadounidense, el equipamiento ingresado, las fechas previstas y la documentación que sustenta las actividades. La legisladora reclamó además precisiones acerca de si existieron comunicaciones con las autoridades provinciales y municipales.
El antecedente más reciente muestra que otras actividades militares conjuntas con Estados Unidos fueron acompañadas por instrumentos específicos. En septiembre de 2025, por ejemplo, el Gobierno dictó el DNU 697/2025, que autorizó expresamente el ingreso de personal estadounidense para participar del ejercicio Tridente en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.
El debate se produce además mientras la Base Naval Integrada de Ushuaia mantiene un lugar central en la agenda de Defensa. Frente a los cuestionamientos planteados desde Tierra del Fuego, resta conocer si el Gobierno nacional dará a conocer documentación adicional sobre el encuadre jurídico específico del intercambio que actualmente realizan los ocho marines estadounidenses junto con efectivos argentinos.
La Armada Argentina confirmó la presencia de ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos en Ushuaia, donde desarrollan actividades junto con efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4). El programa comenzó el 8 de septiembre y, según el cronograma oficial, se extenderá hasta el próximo martes 22.
La información fue difundida este martes por Gaceta Marinera, el portal oficial de noticias de la Armada, que definió la actividad como un “intercambio de expertos en clima frío”. El objetivo informado consiste en compartir experiencias y técnicas de manera teórica y práctica para operar en ambientes caracterizados por bajas temperaturas y terrenos de montaña.
Las actividades incluyen prácticas de baja montaña y frío extremo, utilización de crampones y raquetas, desplazamientos mediante cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se desarrollan entrenamientos vinculados con supervivencia y movilidad en ese tipo de condiciones geográficas.
La Armada señaló que este tipo de intercambios entre las fuerzas navales de Argentina y Estados Unidos se desarrolla en Ushuaia desde 2017 y se sustenta en un marco de cooperación acordado en reuniones bilaterales. La comunicación oficial describió al contingente como una comitiva reducida de instructores y especialistas destinada a impartir y recibir talleres e intercambiar procedimientos.
La confirmación se produjo después de que medios fueguinos difundieran imágenes e información sobre la presencia de militares estadounidenses en la provincia. A partir de esas publicaciones surgieron cuestionamientos políticos acerca del instrumento legal utilizado para autorizar el ingreso y las actividades del personal extranjero.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, reclamó al Poder Ejecutivo que informe bajo qué condiciones se desarrolla la actividad y planteó que el Congreso debería verificar si se cumplieron los requisitos correspondientes. El jefe comunal fundamentó su planteo en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio argentino y la salida de fuerzas nacionales.
La Ley 25.880, sancionada en 2004, regula el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso la autorización prevista constitucionalmente para el ingreso de tropas extranjeras o la salida de fuerzas argentinas. La publicación realizada por la Armada sobre el intercambio que se desarrolla actualmente en Ushuaia menciona el marco de cooperación bilateral vigente desde 2017, pero no identifica en el comunicado un decreto, una ley o una autorización parlamentaria específica para esta actividad.
La senadora nacional por Tierra del Fuego Cándida Cristina López también presentó un pedido de informes para conocer el alcance de la presencia estadounidense, el equipamiento ingresado, las fechas previstas y la documentación que sustenta las actividades. La legisladora reclamó además precisiones acerca de si existieron comunicaciones con las autoridades provinciales y municipales.
El antecedente más reciente muestra que otras actividades militares conjuntas con Estados Unidos fueron acompañadas por instrumentos específicos. En septiembre de 2025, por ejemplo, el Gobierno dictó el DNU 697/2025, que autorizó expresamente el ingreso de personal estadounidense para participar del ejercicio Tridente en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.
El debate se produce además mientras la Base Naval Integrada de Ushuaia mantiene un lugar central en la agenda de Defensa. Frente a los cuestionamientos planteados desde Tierra del Fuego, resta conocer si el Gobierno nacional dará a conocer documentación adicional sobre el encuadre jurídico específico del intercambio que actualmente realizan los ocho marines estadounidenses junto con efectivos argentinos.
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