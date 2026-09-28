NOTICIAS MISIONES : Peritarán el celular del abogado baleado en Concepción de la Sierra mientras sigue en grave estado
Marcelo D., de 53 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Madariaga, con riesgo de vida. El informe médico policial confirmó cuatro orificios producidos por proyectiles de arma de fuego en distintas zonas del cuerpo y un neumotórax derecho. Por disposición judicial, su teléfono celular será peritado por la SAIC, mientras la Policía reconstruye la cronología de las horas previas al ataque en busca de elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento.
La investigación continuó durante las últimas horas con nuevas medidas ordenadas por el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Apóstoles. Personal de Cibercrimen incautó el teléfono hallado en el Chevrolet Aveo en el que la víctima había llegado por sus propios medios hasta la Comisaría de Concepción de la Sierra luego de resultar herido.
El dispositivo será remitido a la SAIC de Posadas para su correspondiente peritaje, en busca de elementos que puedan resultar de interés para la causa. Paralelamente, los investigadores trabajan sobre la cronología de las horas anteriores al hecho, sus desplazamientos y demás circunstancias que permitan reconstruir qué ocurrió antes del ataque.
En tanto, el informe de Sanidad Policial precisó que el abogado presenta un orificio en la línea axilar derecha, entre las últimas costillas, dos sobre la escápula derecha y un cuarto en la región lumbar derecha. Además, sufrió un neumotórax derecho y debió recibir asistencia para mejorar su respiración.
El hombre continúa internado en terapia intensiva y con riesgo de vida. Debido a su cuadro clínico, hasta el momento no pudo ampliar ante los investigadores el relato inicial que brindó al llegar por sus propios medios a la dependencia policial.
Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia para establecer la mecánica del hecho, determinar las circunstancias que rodearon el ataque y avanzar en su esclarecimiento.
La investigación continuó durante las últimas horas con nuevas medidas ordenadas por el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Apóstoles. Personal de Cibercrimen incautó el teléfono hallado en el Chevrolet Aveo en el que la víctima había llegado por sus propios medios hasta la Comisaría de Concepción de la Sierra luego de resultar herido.
El dispositivo será remitido a la SAIC de Posadas para su correspondiente peritaje, en busca de elementos que puedan resultar de interés para la causa. Paralelamente, los investigadores trabajan sobre la cronología de las horas anteriores al hecho, sus desplazamientos y demás circunstancias que permitan reconstruir qué ocurrió antes del ataque.
En tanto, el informe de Sanidad Policial precisó que el abogado presenta un orificio en la línea axilar derecha, entre las últimas costillas, dos sobre la escápula derecha y un cuarto en la región lumbar derecha. Además, sufrió un neumotórax derecho y debió recibir asistencia para mejorar su respiración.
El hombre continúa internado en terapia intensiva y con riesgo de vida. Debido a su cuadro clínico, hasta el momento no pudo ampliar ante los investigadores el relato inicial que brindó al llegar por sus propios medios a la dependencia policial.
Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia para establecer la mecánica del hecho, determinar las circunstancias que rodearon el ataque y avanzar en su esclarecimiento.
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