Noticias Misiones: Apareció un Puma en el barrio Rural de Apóstoles
Apareció un Puma en el barrio Rural de Apóstoles
Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron a un ejemplar de gran tamaño caminando por el patio. Según la dueña de la casa hace varios meses estaría en la zona.
La imagen de un puma captado por las cámaras de seguridad de una vivienda del barrio Rural de Apóstoles despertó el asombró de los vecinos de la zona sur de la provincia.
Según los vecinos hace rato el animal esta dando vueltas por esa zona y se lo pudo ver en las cámaras.
“Hoy a la mañana las cámaras reportaron movimiento y cuando miramos era el puma, pero hace varios meses que esta dando vuelta por acá, lo pasa que comentamos y no nos creían”, relató Nesha Opichani vecina del barrio Rural en charla con FM Chimiray de Apóstoles.
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