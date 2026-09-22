NOTICIAS MISIONES : Intensa sudestada y crecida del mar provocaron daños materiales en la Costa Atlántica de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú.















Las localidades costeras bonaerenses de Monte Hermoso y Pehuen Co, sufrieron este lunes un temporal de viento que elevó la altura de la marea e hizo que el agua llegara a las costaneras y provocara daños en las construcciones ubicadas en la playa.



Así, ciudades como Monte Hermoso y Necochea sufrieron los efectos de una fuerte sudestada que provocó destrozos y se expandieron las advertencias para el resto de las localidades que dan frente al Mar Argentino.



El intenso viento azotó primero la franja costera del partido de Tres Arroyos, con impacto directo sobre Claromecó, Reta y Marisol. La combinación de vientos muy fuertes y una brusca crecida del mar generó daños materiales en paradores y una marcada erosión sobre las playas de la región.





Otra de las zonas más afectadas fue la de Monte Hermoso, donde se vio una jornada con viento sur intenso y el mar alto durante todo el día. La crecida comenzó a provocar daños en la costanera: el agua alcanzó esa franja y en algunos sectores llegó hasta mitad de cuadra, con reportes de anegamientos y afectaciones en los paradores que están sobre la playa.



Como consecuencia de las condiciones meteorológicas se suspendieron las actividades educativas, deportivas y culturales y se recomendó reducir al mínimo los desplazamientos, debido además a la presencia de calles anegadas.