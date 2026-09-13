NOTICIAS MISIONES : Profundidad vive a pleno la 6.ª Expo Cuenca Ovino Caprina – Zona Sur Misiones
Profundidad vive la 6.ª Expo Cuenca Ovino Caprina – Zona Sur Misiones, una propuesta que reunirá a productores, emprendedores, especialistas y familias durante dos jornadas llenas de actividades.
La Expo se lleva a cabo desde el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con un programa pensado para aprender, compartir, disfrutar y poner en valor la producción ovina y caprina de nuestra región.
La Expo se lleva a cabo desde el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con un programa pensado para aprender, compartir, disfrutar y poner en valor la producción ovina y caprina de nuestra región.
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