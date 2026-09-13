Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO



CLIMA

domingo, 13 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Profundidad vive a pleno la 6.ª Expo Cuenca Ovino Caprina – Zona Sur Misiones

,
Profundidad vive la 6.ª Expo Cuenca Ovino Caprina – Zona Sur Misiones, una propuesta que reunirá a productores, emprendedores, especialistas y familias durante dos jornadas llenas de actividades.

La Expo se lleva a cabo desde el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con un programa pensado para aprender, compartir, disfrutar y poner en valor la producción ovina y caprina de nuestra región.


















a la/s
Labels: ,

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.