NOTICIAS MISIONES : La Casa Rosada prevé una suba de pobreza por efecto de la inflación

NACIONAL : El Gobierno se prepara para un mal dato de pobreza por efecto de la inflación y apuesta a revertirlo sin cambiar el rumbo



La Casa Rosada prevé una suba de entre dos y tres puntos en el indicador del primer semestre de 2026, tras el registro de 28,2% alcanzado a fines de 2025













El Gobierno de Javier Milei se prepara para recibir esta tarde un dato adverso sobre la evolución de la pobreza en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá a las 16 el indicador correspondiente al primer semestre de 2026 y, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la Casa Rosada anticipan un aumento de entre dos y tres puntos porcentuales respecto del 28,2% alcanzado durante los últimos seis meses del año pasado. La explicación de la administración libertaria estará centrada en el impacto de la aceleración inflacionaria de comienzos de año y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

La difusión del informe se producirá horas después de que el Presidente reivindicara, durante una conferencia ante empresarios e inversores en Nueva York, los resultados sociales de su programa económico. “Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, aseguró Milei en la sede central del Citi. Allí sostuvo que la reducción de la inflación permitió devolverles a los argentinos 100.000 millones de dólares y afirmó que su gestión había sacado de la pobreza a 14 millones de personas. Fue una de las principales definiciones del mandatario durante su exposición en Nueva York, en la que defendió el ajuste fiscal y anticipó una nueva etapa de reformas para 2027.





El resultado que se conocerá esta tarde obligará al Gobierno a explicar la interrupción de una trayectoria descendente que comenzó después del primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzó al 52,9% de la población y la indigencia llegó al 18,1%. Desde entonces, ambos indicadores registraron una reducción sostenida hasta ubicarse en el 28,2% y el 6,3%, respectivamente, durante la segunda mitad de 2025.





De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con fuentes oficiales que trabajan en el análisis de los indicadores sociales, la posición será que el incremento previsto representa un retroceso respecto de los niveles alcanzados a finales del año pasado. Sin embargo, los porcentajes permanecerían por debajo de los registrados al comienzo de la gestión y, especialmente, del máximo alcanzado durante los primeros seis meses de 2024.







