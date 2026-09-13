NOTICIAS MISIONES : Una camioneta chocó a dos motociclistas

Posadas: una camioneta chocó a dos motociclistas y el conductor quedó detenido





Ocurrió ayer por la tarde en la intersección de las avenidas Santa Cruz y Tomás Guido. Las dos jóvenes que viajaban en la moto fueron hospitalizadas. El automovilista dio negativo en el test de alcoholemia, pero manejaba sin documentación.

FOTO POLICIA DE MISIONES

Un grave siniestro vial se registró el sábado por la tarde en Posadas, en la intersección de las avenidas Santa Cruz y Tomás Guido, dejando como saldo a dos mujeres hospitalizadas, una de ellas con heridas de gravedad, y al conductor del rodado mayor detenido por orden judicial.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 18 horas cuando una camioneta Dodge, conducida por Horacio M. L. (54), impactó por detrás a una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc. En el rodado menor circulaban Magali P. (26), al mando del vehículo, y Daniela A. (26) como acompañante.

A raíz del violento impacto, ambas jóvenes debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Ramón Madariaga. Según detallaron los voceros, la conductora de la moto sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha, mientras que su acompañante presentó múltiples escoriaciones.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la policía jurisdiccional, personal de la Dirección Criminalística y agentes de Seguridad Vial y Turismo. Los inspectores le realizaron el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual dio resultado negativo (0,0 g/l). Sin embargo, las autoridades le labraron actas de infracción debido a la falta de documentación obligatoria para circular.

Finalmente, por disposición del juez de turno, el automovilista fue detenido y alojado en una dependencia policial para la averiguación de sus antecedentes. En tanto, los peritos continúan con las investigaciones pertinentes.