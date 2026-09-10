NOTICIAS MISIONES : Empresarios de la CEM piden al gobierno provincial abrir una mesa de debate por la represa de Corpus - “Puede ser un antes y un después para Misiones”
La Confederación Económica de Misiones solicitó formalmente al Gobierno provincial y a la Legislatura la creación de una mesa de análisis técnico sobre el proyecto hidroeléctrico, con el objetivo de discutir beneficios directos y tarifas diferenciales para la región.
El sector productivo e industrial de la provincia busca sentar postura frente a los desafíos de abastecimiento y la escalada de tarifas que golpea a las empresas locales. A través de una serie de notas presentadas ante el Poder Ejecutivo provincial y la Cámara de Diputados, la Confederación Económica de Misiones (CEM) solicitó formalmente la apertura de un espacio de debate para analizar el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindoí.
Los referentes de la entidad gremial empresaria advirtieron sobre la necesidad de planificar el futuro energético ante un escenario de costos insostenibles para la producción regional.
El presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, fundamentó la iniciativa y marcó distancia de los procesos históricos de otras represas en la región: “Una de las aristas es que no queremos que nos pase como con Yacyretá, que no pudimos opinar mucho”. Para el dirigente forestoindustrial, el contexto global y local obliga a revisar las posturas históricas en torno a la generación de energía. “Hoy, con todo este tema del petróleo, yo creo que lo que por ahí estábamos en desacuerdo con Corpus hoy creo que tenemos otra mirada y hay que debatir, hay que explicar técnicamente”, analizó.
La preocupación de los empresarios misioneros radica en el impacto que tienen las tarifas definidas a nivel nacional sobre la estructura de costos de los comercios y las industrias de la provincia. En ese sentido, Fachinello remarcó que la provincia debe reclamar compensaciones concretas por el uso de sus recursos naturales. “Pongámonos de acuerdo en construir o no, pero también en qué vamos a hacer con esa energía, cómo va a derramar en nosotros que somos los aportantes de nuestros recursos naturales, qué beneficios vamos a tener y quién va a manejar estos beneficios”, cuestionó el titular de la confederación.
Costos en alza y pérdida de competitividad
El encarecimiento de los insumos básicos y las tarifas energéticas, que registraron subas de hasta el 400% tras las decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación y CAMMESA, colocan al sector productivo en una situación límite. Las pymes y los establecimientos industriales enfrentan dificultades severas para cumplir con los pagos en el corto plazo.
Fachinello describió el complejo panorama que atraviesan los productores en el mostrador diario: “Tenemos un problema muy muy grave de acá a los próximos 15, 20 días de cómo solucionar nuestro tema energético. No estamos pudiendo hacer frente a los altos costos que tenemos y vamos a tener situaciones muy muy complejas”. Asimismo, el dirigente apuntó contra la falta de acompañamiento nacional frente a las asimetrías que sufre la provincia por su ubicación geográfica.
Y cerró con un reclamo contundente hacia la administración central: “No puede ser que nos suelten la mano y que tengamos que arreglarnos como podemos. Es imposible y nuestro deber, nuestro trabajo como la gremial empresaria, es incluir a toda nuestra gente y seguir trabajando, buscar herramientas”.
La postura de la CEM no solo apunta a discutir el proyecto con el arco político, sino también a incorporar a los sectores ambientalistas que históricamente rechazaron la iniciativa tras el plebiscito de 1996. “El mundo ha cambiado, principalmente el tema energético. Nosotros tenemos que buscar la soberanía energética, que yo creo que esto es una muy buena herramienta”, sostuvo Fachinello, quien insistió en que la mesa de debate debe ser lo más amplia posible para analizar técnicamente la viabilidad y los beneficios reales de la obra para el pueblo misionero.
Empresarios de la CEM piden al gobierno provincial abrir una mesa de debate por la represa de Corpus: “Puede ser un antes y un después para Misiones”
El sector productivo e industrial de la provincia busca sentar postura frente a los desafíos de abastecimiento y la escalada de tarifas que golpea a las empresas locales. A través de una serie de notas presentadas ante el Poder Ejecutivo provincial y la Cámara de Diputados, la Confederación Económica de Misiones (CEM) solicitó formalmente la apertura de un espacio de debate para analizar el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindoí.
Los referentes de la entidad gremial empresaria advirtieron sobre la necesidad de planificar el futuro energético ante un escenario de costos insostenibles para la producción regional.
El presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, fundamentó la iniciativa y marcó distancia de los procesos históricos de otras represas en la región: “Una de las aristas es que no queremos que nos pase como con Yacyretá, que no pudimos opinar mucho”. Para el dirigente forestoindustrial, el contexto global y local obliga a revisar las posturas históricas en torno a la generación de energía. “Hoy, con todo este tema del petróleo, yo creo que lo que por ahí estábamos en desacuerdo con Corpus hoy creo que tenemos otra mirada y hay que debatir, hay que explicar técnicamente”, analizó.
La preocupación de los empresarios misioneros radica en el impacto que tienen las tarifas definidas a nivel nacional sobre la estructura de costos de los comercios y las industrias de la provincia. En ese sentido, Fachinello remarcó que la provincia debe reclamar compensaciones concretas por el uso de sus recursos naturales. “Pongámonos de acuerdo en construir o no, pero también en qué vamos a hacer con esa energía, cómo va a derramar en nosotros que somos los aportantes de nuestros recursos naturales, qué beneficios vamos a tener y quién va a manejar estos beneficios”, cuestionó el titular de la confederación.
Costos en alza y pérdida de competitividad
El encarecimiento de los insumos básicos y las tarifas energéticas, que registraron subas de hasta el 400% tras las decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación y CAMMESA, colocan al sector productivo en una situación límite. Las pymes y los establecimientos industriales enfrentan dificultades severas para cumplir con los pagos en el corto plazo.
Fachinello describió el complejo panorama que atraviesan los productores en el mostrador diario: “Tenemos un problema muy muy grave de acá a los próximos 15, 20 días de cómo solucionar nuestro tema energético. No estamos pudiendo hacer frente a los altos costos que tenemos y vamos a tener situaciones muy muy complejas”. Asimismo, el dirigente apuntó contra la falta de acompañamiento nacional frente a las asimetrías que sufre la provincia por su ubicación geográfica.
Y cerró con un reclamo contundente hacia la administración central: “No puede ser que nos suelten la mano y que tengamos que arreglarnos como podemos. Es imposible y nuestro deber, nuestro trabajo como la gremial empresaria, es incluir a toda nuestra gente y seguir trabajando, buscar herramientas”.
La postura de la CEM no solo apunta a discutir el proyecto con el arco político, sino también a incorporar a los sectores ambientalistas que históricamente rechazaron la iniciativa tras el plebiscito de 1996. “El mundo ha cambiado, principalmente el tema energético. Nosotros tenemos que buscar la soberanía energética, que yo creo que esto es una muy buena herramienta”, sostuvo Fachinello, quien insistió en que la mesa de debate debe ser lo más amplia posible para analizar técnicamente la viabilidad y los beneficios reales de la obra para el pueblo misionero.
Empresarios de la CEM piden al gobierno provincial abrir una mesa de debate por la represa de Corpus: “Puede ser un antes y un después para Misiones”
FUENTE NOTA Y CREDITOS
MISIONES ONLINE
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