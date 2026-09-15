NOTICIAS MISIONES : Empleado de Posadas es el ganador de la Tombolita Aniversario: “todavía no caigo”
Un empleado de Posadas es el ganador del automóvil Toyota Yaris XLS 1.5 CVT caja automática 0 kilómetro de la Tombolita del 54 Aniversario, aunque optó por el dinero en efectivo a fin de poder ayudar a su familia.
La suerte llegó a su vida con el cupón 100001406 que fue confeccionado en la Agencia 206, ubicada en inmediaciones de la plaza San Martín, de la capital provincial. Había apostado a la Quiniela Poceada Misionera durante el sorteo 5046 (tradicional) del 22 de agosto.
“Todavía no caigo”, admitió el hombre, que juega con frecuencia y prueba suerte en distintas agencias, y que recién en la noche del domingo pudo revisar el ticket que lo convirtió en ganador. “Siempre gané cosas de poco valor, nunca nada tan importante como ésta, y sin descuentos”, agregó.
Recordó que, para esta Poceada en particular, eligió números al azar, pero, por lo general, “son producto de los pálpitos que tengo y en otras ocasiones los mezclo a todos. La verdad es que en esta oportunidad tuve demasiada suerte”.
Si bien no tiene vehículo, “lo pensé muy bien y prefiero utilizar el dinero para ayudar a la familia, en particular a mis padres, para traerlos a vivir más cerca de mi casa”.
La suerte llegó a su vida con el cupón 100001406 que fue confeccionado en la Agencia 206, ubicada en inmediaciones de la plaza San Martín, de la capital provincial. Había apostado a la Quiniela Poceada Misionera durante el sorteo 5046 (tradicional) del 22 de agosto.
“Todavía no caigo”, admitió el hombre, que juega con frecuencia y prueba suerte en distintas agencias, y que recién en la noche del domingo pudo revisar el ticket que lo convirtió en ganador. “Siempre gané cosas de poco valor, nunca nada tan importante como ésta, y sin descuentos”, agregó.
Recordó que, para esta Poceada en particular, eligió números al azar, pero, por lo general, “son producto de los pálpitos que tengo y en otras ocasiones los mezclo a todos. La verdad es que en esta oportunidad tuve demasiada suerte”.
Si bien no tiene vehículo, “lo pensé muy bien y prefiero utilizar el dinero para ayudar a la familia, en particular a mis padres, para traerlos a vivir más cerca de mi casa”.
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