NOTICIAS MISIONES : La Aduana retuvo en Posadas un colectivo turístico paraguayo de capitales misioneros: enfrenta una multa de hasta $35 millones

El vehículo, había ingresado vacío a la Argentina – lo que llamó la atención de los aduaneros-, con una admisión temporaria que vencía el 4 de agosto. Permaneció en el país sin solicitar una prórroga y fue retenido cuando intentó regresar a Paraguay, también vacío.



La empresa debió constituir una importante garantía para recuperarlo mientras enfrenta una eventual multa millonaria. El caso, además, impacta negativamente en el proyecto para agilizar el tránsito turístico entre Posadas y Paraguay.



La Aduana de Posadas retuvo un colectivo de una empresa radicada en el vecino país, vinculada a capitales misioneros y dedicada al transporte turístico, tras detectar que había excedido el plazo autorizado para permanecer en la Argentina.



El micro, que tenía patente con paraguaya, había ingresado en una situación poco habitual: “en lastre”, es decir, sin pasajeros y únicamente con su conductor. El hecho llamó la atención porque este tipo de permisos ocasionales suele utilizarse para viajes turísticos o servicios especiales, con pasajeros y una hoja de ruta determinada.



Según explicó el chofer al momento del ingreso, el vehículo debía trasladarse hasta Posadas para realizar trabajos en un taller, de la misma empresa turística en Posadas y en Paraguay. La Aduana autorizó entonces su admisión temporaria hasta el 4 de agosto. Si necesitaba permanecer más tiempo, la empresa debía gestionar una prórroga antes del vencimiento.



El plazo, sin embargo, venció y el colectivo continuó en territorio argentino. Varios días después se presentó para regresar a Paraguay y, al comprobarse que no existía una extensión del permiso, la Aduana dispuso su retención.



Las actuaciones fueron encuadradas en una presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero. Durante el procedimiento hubo quejas y reclamos de representantes de la empresa, aunque la medida se mantuvo.



La empresa se expone a una multa de hasta aproximadamente $35 millones. Para recuperar el colectivo mientras se tramita el expediente, la firma debió constituir una importante garantía. La sanción definitiva deberá ser determinada por la autoridad aduanera.



Impacto en el corredor turístico



El episodio tiene además una consecuencia que trasciende a la empresa involucrada. El sector turístico de Posadas viene impulsando la creación de un corredor o carril turístico, similar al que funciona en Puerto Iguazú, para agilizar el paso fronterizo de colectivos, minibuses, combis y tráfics con pasajeros.



La iniciativa busca reducir las demoras y facilitar el movimiento de turistas entre Posadas y Paraguay. Pero para avanzar hacia controles más ágiles resulta indispensable un alto nivel de cumplimiento de las normas por parte de las empresas transportistas.



Situaciones como esta terminan jugando en sentido contrario: refuerzan la necesidad de que los organismos fronterizos controlen individualmente los vehículos, su documentación, permisos y condiciones de ingreso y egreso.



En consecuencia, este tipo de infracciones no sólo genera sanciones para quien las comete, sino que también dificulta la construcción de la confianza necesaria para avanzar con un corredor turístico más ágil en Posadas, una herramienta que el sector considera estratégica para fortalecer la integración turística con Paraguay.