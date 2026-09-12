NOTICIAS MISIONES : Vendían por Facebook equipos de energía solar robados en Andrade y la Policía los recuperó en Posadas
Se inició por el robo ocurrido en junio en la zona de Picada Verde. Una publicación en redes sociales permitió seguir el rastro hasta una vivienda del barrio Hermoso, donde fueron secuestrados paneles solares, baterías, controladores, conversores y unos 100 metros de cable.
La investigación por el robo de equipos de energía solar ocurrido en la localidad de Olegario Víctor Andrade tuvo un giro inesperado cuando los elementos sustraídos fueron detectados a la venta a través de Marketplace de Facebook.
El seguimiento de la publicación llevó a los investigadores hasta el barrio Hermoso de Posadas, donde finalmente lograron recuperar los equipos.
El caso se inició a partir de la ampliación de una denuncia realizada por una mujer de 51 años, quien advirtió que varios elementos que habían sido robados el pasado 5 de junio, de un inmueble ubicado en la zona de Picada Verde, estaban siendo ofrecidos en redes sociales.
Con esa información, los investigadores siguieron la pista de los objetos publicados y llegaron hasta un domicilio ubicado sobre calle Discepolo, en el barrio Hermoso de Posadas.
La investigación por el robo de equipos de energía solar ocurrido en la localidad de Olegario Víctor Andrade tuvo un giro inesperado cuando los elementos sustraídos fueron detectados a la venta a través de Marketplace de Facebook.
El seguimiento de la publicación llevó a los investigadores hasta el barrio Hermoso de Posadas, donde finalmente lograron recuperar los equipos.
El caso se inició a partir de la ampliación de una denuncia realizada por una mujer de 51 años, quien advirtió que varios elementos que habían sido robados el pasado 5 de junio, de un inmueble ubicado en la zona de Picada Verde, estaban siendo ofrecidos en redes sociales.
Con esa información, los investigadores siguieron la pista de los objetos publicados y llegaron hasta un domicilio ubicado sobre calle Discepolo, en el barrio Hermoso de Posadas.
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