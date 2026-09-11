NOTICIAS MISIONES : Tras el fuerte temporal, el Gobierno de Misiones activó protocolos de asistencia y restauración energética

El Gobierno provincial coordina la asistencia junto a los municipios, mientras cuadrillas trabajan para recuperar el suministro en los sectores que permanecen sin servicio.



El fuerte temporal que afectó Misiones durante las últimas horas provocó daños principalmente en localidades de la zona Norte, donde se registraron caídas de árboles, postes y afectaciones en el tendido eléctrico. El fuerte temporal que afectó Misiones durante las últimas horas provocó daños principalmente en localidades de la zona Norte, donde se registraron caídas de árboles, postes y afectaciones en el tendido eléctrico.