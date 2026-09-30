Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO



AHORA

miércoles, 30 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Colonia Alcázar se prepara para vivir este fin de semana la 10ª Fiesta Provincial del Timbó

,
Colonia Alcázar se prepara para vivir este fin de semana la 10ª Fiesta Provincial del Timbó, una celebración que vuelve a reunir a vecinos, artesanos, emprendedores y visitantes después de varios años sin realizarse.



La jornada tendrá lugar el 2 de octubre, con la apertura prevista para las 18 y el acto central a partir de las 20. La propuesta contará con 80 stands de artesanías y gastronomía, además de distintas actividades para toda la familia.

El cierre de la jornada estará a cargo del Grupo San Marino. La entrada será libre y gratuita y, en caso de lluvia, las actividades se trasladarán al tinglado municipal.

Una fiesta que volvió después de 30 años

Con entrada libre y gratuita, Colonia Alcázar se prepara así para recuperar una celebración que forma parte de su identidad y que busca instalarse nuevamente en el calendario de fiestas tradicionales de la provincia.
a la/s
Labels: ,

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

-Invitanos Un cafe !!

Si llegaste hasta acá... Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoria de los medios.

FAVORITOS

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.