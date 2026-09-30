NOTICIAS MISIONES : Colonia Alcázar se prepara para vivir este fin de semana la 10ª Fiesta Provincial del Timbó

Colonia Alcázar se prepara para vivir este fin de semana la 10ª Fiesta Provincial del Timbó, una celebración que vuelve a reunir a vecinos, artesanos, emprendedores y visitantes después de varios años sin realizarse.







La jornada tendrá lugar el 2 de octubre, con la apertura prevista para las 18 y el acto central a partir de las 20. La propuesta contará con 80 stands de artesanías y gastronomía, además de distintas actividades para toda la familia.



El cierre de la jornada estará a cargo del Grupo San Marino. La entrada será libre y gratuita y, en caso de lluvia, las actividades se trasladarán al tinglado municipal. La jornada tendrá lugar el 2 de octubre, con la apertura prevista para las 18 y el acto central a partir de las 20. La propuesta contará con 80 stands de artesanías y gastronomía, además de distintas actividades para toda la familia.El cierre de la jornada estará a cargo del Grupo San Marino. La entrada será libre y gratuita y, en caso de lluvia, las actividades se trasladarán al tinglado municipal.



Una fiesta que volvió después de 30 años



