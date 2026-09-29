NOTICIAS MISIONES : Fuerte temporal dejo Árboles caídos y techos volados en la zona Oeste tras las lluvias

Árboles caídos y techos volados en la zona Oeste tras las lluvias del lunes por la noche









En las primeras horas de este martes muestran ramas de gran tamaño sobre calles y veredas, restos de techos en algunos puntos y vehículos que debieron sortear obstáculos para circular. En varios casos, los árboles habrían impactado contra cercos perimetrales y frentes de casas.Según los primeros reportes, los mayores efectos se concentraron en la costanera Oeste, en el tramo entre las calles Bustamante y Chacabuco.



