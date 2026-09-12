NOTICIAS MISIONES : Este sábado River visita a Atlético Tucumán en busca meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones



Atlético Tucumán y River se enfrentan este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Millonario llega envalentonado tras vencer a Banfield e Independiente Rivadavia en los dos primeros partidos desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador y buscará un nuevo triunfo que le permita ingresar por primera vez en el certamen a la zona de clasificación a los playoffs. Del otro lado, el Decano atraviesa un buen momento y acumula cinco partidos sin derrotas. El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, con Silvio Trucco a cargo del VAR.



