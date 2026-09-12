NOTICIAS MISIONES : Este sábado River visita a Atlético Tucumán en busca meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
Atlético Tucumán y River se enfrentan este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Millonario llega envalentonado tras vencer a Banfield e Independiente Rivadavia en los dos primeros partidos desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador y buscará un nuevo triunfo que le permita ingresar por primera vez en el certamen a la zona de clasificación a los playoffs. Del otro lado, el Decano atraviesa un buen momento y acumula cinco partidos sin derrotas. El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, con Silvio Trucco a cargo del VAR.
River logró recuperar la confianza después de un semestre marcado por las derrotas y las eliminaciones. Con Ponzio al frente, el conjunto de Núñez encadenó dos victorias consecutivas, ante Banfield e Independiente Rivadavia, en presentaciones en las que mostró un nivel sólido.
Ahora, el Millonario buscará prolongar esa recuperación con un nuevo triunfo ante Atlético Tucumán. Si consigue volver a sumar de a tres, River se meterá en los puestos de clasificación a los octavos de final por primera vez en el torneo.
De cara al compromiso en Tucumán, Ponzio confiaría por tercer partido consecutivo en los mismos once titulares. De concretarse, el entrenador alcanzaría una marca que no pudieron conseguir ni Eduardo Coudet ni Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo al frente del club: repetir la formación durante tres encuentros seguidos. El último director técnico de River que había tomado esta decisión había sido Martín Demichelis, en 2023.
Santiago Beltrán volvería a ocupar el arco, mientras que la defensa estaría integrada nuevamente por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.
En el mediocampo, Fausto Vera volvería a desempeñarse como volante central, acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván, quienes tendrían mayor libertad para soltarse y llegar al ataque por los costados. Thiago Almada actuaría como enganche, mientras que Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la delantera.
Atlético Tucumán llega en racha
Atlético Tucumán atraviesa un sólido momento de forma. El equipo dirigido por Julio César Falcioni viene de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Racing en Avellaneda y acumula cinco partidos sin conocer la derrota.
Sin embargo, el Decano tiene una cuenta pendiente como local: no consigue ganar en su estadio desde el triunfo ante Gimnasia del pasado 20 de marzo. Ante River, buscará ponerle fin a esa racha y volver a hacerse fuerte ante su público.
El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a mayo de este año, cuando se enfrentaron en el Monumental por la novena fecha, que había sido postergada, del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Atlético Tucumán, que ya estaba eliminado, dio el golpe en Núñez y se impuso por 1-0 gracias a un gol de Renzo Tesuri.
La probable formación de Atlético Tucumán
Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
El posible once de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.
Todos los datos de Atlético Tucumán vs. RiverHora: 17.30
Estadio: Monumental José Fierro
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Silvio Trucco
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