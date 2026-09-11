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viernes, 11 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Perdió el control de su camioneta PERO salió ileso

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Ocurrio sobre ruta nacional 12 ;Un hombre de 37 años perdió el control de su camioneta durante la mañana de este viernes, despistó y terminó sobre la banquina en Garuhapé. El vehículo sufrió importantes daños, pero el conductor no resultó herido.

Foto gentileza créditos a quien corresponda

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