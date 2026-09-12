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sábado, 12 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES :Camión quedó varado sobre la ruta 12 y complica la circulación

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El vehículo sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 1420, en sentido Iguazú-Posadas. La circulación es asistida mientras se aguarda la llegada del auxilio.

FOTO GENTILEZA-CREDITOS A QUIEN CORRESPONDA


Un camión con semirremolque quedó detenido este sábado por la mañana sobre la ruta nacional 12, a la altura de Santo Pipó, luego de sufrir un desperfecto mecánico. El hecho ocurrió alrededor de las 7, en el kilómetro 1420, sobre la tercera trocha y en sentido Iguazú-Posadas.
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