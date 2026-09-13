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domingo, 13 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán

River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán y se metió en puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura


River se impuso 2-1 ante Atlético Tucumán este sábado en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura, en un partido que tuvo todos sus goles en el segundo tiempo y terminó con un desenlace dramático. Tobías Andrada abrió el marcador para el Millonario, Clever Ferreira igualó para el Decano y, cuando parecía que el encuentro terminaba en empate, Thiago Almada apareció en tiempo de descuento para darle el triunfo al equipo dirigido por Leonardo Ponzio.

River consiguió una agónica victoria por 2-1 frente a Atlético Tucumán este sábado, en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura.



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