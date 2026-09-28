NOTICIAS MISIONES : Detuvieron al Tesorero - Investigan el destino de casi $6 millones de la Estudiantina de la EPET 34

Investigan el destino de casi $6 millones de la Estudiantina de la EPET 34: detuvieron al tesorero













Un hombre de 37 años fue detenido en Posadas luego de ser denunciado por el presunto uso de casi 6 millones de pesos destinados a la Estudiantina de alumnos de la EPET 34. De acuerdo con la denuncia, el dinero habría sido utilizado para gastos personales. La Justicia dispuso la detención del acusado mientras avanza la investigación para determinar el destino de los fondos y las responsabilidades del caso.



