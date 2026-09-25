NOTICIAS MISIONES : IPRODHA entregará 60 viviendas en Itaembé Guazú
IPRODHA entregará 60 viviendas en Itaembé Guazú y anticipan nuevas adjudicaciones
Las unidades corresponden a la Convocatoria 250 y están ubicadas en el sector 3 del barrio.
El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) entregará este viernes 60 viviendas en el sector 3 de Itaembé Guazú, en Posadas, como parte de la Convocatoria 250 que comenzó a ejecutarse semanas atrás de manera progresiva.
Las casas cuentan con una superficie aproximada de 64 metros cuadrados, dos dormitorios y termotanques solares con sistema dual eléctrico. También fueron construidas con materiales que permiten mejorar la aislación térmica.
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