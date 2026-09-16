NOTICIAS MISIONES: Los alimentos presionan sobre la inflación de septiembre y el IPC podría volver al 2%

Los precios de los alimentos mostraron una aceleración durante las primeras semanas de septiembre, principalmente por las subas en carnes y panificados. Las mediciones privadas presentan diferencias en la magnitud del incremento, mientras las proyecciones para la inflación general del mes se ubican entre 1,7% y 2%.









La inflación de alimentos volvió a tomar impulso durante septiembre, de acuerdo con relevamientos de distintas consultoras privadas. Entre los productos que más presionaron aparecen las carnes, particularmente el pollo, y los panificados, aunque las estimaciones muestran diferencias según la metodología utilizada.



LCG registró durante la segunda semana del mes un incremento semanal del 3% en alimentos y bebidas, el mayor de 2026 y también el más elevado desde agosto de 2025 dentro de su serie disponible. El dato se produjo después de una caída del 0,7% durante la semana anterior y una suba de apenas 0,1% en la previa.



Pese al fuerte incremento semanal, el promedio móvil de las últimas cuatro semanas mostró una variación del 1,5% para alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,5 puntos porcentuales por encima de la medición anterior.



EcoGo también detectó una aceleración durante el comienzo de septiembre. La consultora calculó aumentos del 0,6% en cada una de las primeras dos semanas y estimó que alimentos y bebidas ya acumulan una suba superior al 2% en lo que va del mes.

Carnes y panificados encabezaron las subas



Dentro de los alimentos, las carnes aumentaron 1,1% durante la segunda semana, frente al 0,4% registrado previamente. La carne aviar encabezó el incremento con 3,3%, mientras que la vacuna avanzó 0,7%. Los pescados permanecieron sin variaciones y otras carnes rojas retrocedieron 0,2%, según EcoGo.



La consultora señaló además que el movimiento minorista coincidió con una suba del 4,1% de las carnes en el mercado mayorista, luego del retroceso observado durante el período anterior.



Las frutas y verduras, en tanto, avanzaron 0,5% semanal. En el segmento mayorista se registraron incrementos del 5,5% en frutas y del 1,7% en verduras.



La medición de LCG mostró variaciones más pronunciadas en algunos rubros. Según su relevamiento, los panificados aumentaron 9,2%, las verduras 6,2% y las carnes 2,7%, categorías que explicaron prácticamente todo el incremento semanal registrado en alimentos.

Las consultoras proyectan una inflación cercana al 2%



Además de los alimentos, algunos relevamientos detectaron aumentos vinculados al cambio de temporada en indumentaria, luego de las liquidaciones de otoño-invierno. También aparecieron presiones en salud por ajustes en medicamentos, medicina prepaga y obras sociales.



Las estimaciones preliminares para el IPC de septiembre se mantienen, por ahora, próximas al 2%. EcoGo proyecta una inflación mensual del 2%, Equilibra calcula 1,8% y LCG estima 1,7%, aunque las cifras podrían modificarse con los datos de las próximas semanas.



El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también ubicó la inflación esperada para septiembre alrededor del 1,8%.



En paralelo, el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla una inflación del 18% para el próximo año. La estimación será una de las variables centrales para la planificación de ingresos y gastos prevista en el proyecto enviado al Congreso. La inflación de alimentos volvió a tomar impulso durante septiembre, de acuerdo con relevamientos de distintas consultoras privadas. Entre los productos que más presionaron aparecen las carnes, particularmente el pollo, y los panificados, aunque las estimaciones muestran diferencias según la metodología utilizada.LCG registró durante la segunda semana del mes un incremento semanal del 3% en alimentos y bebidas, el mayor de 2026 y también el más elevado desde agosto de 2025 dentro de su serie disponible. El dato se produjo después de una caída del 0,7% durante la semana anterior y una suba de apenas 0,1% en la previa.Pese al fuerte incremento semanal, el promedio móvil de las últimas cuatro semanas mostró una variación del 1,5% para alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,5 puntos porcentuales por encima de la medición anterior.EcoGo también detectó una aceleración durante el comienzo de septiembre. La consultora calculó aumentos del 0,6% en cada una de las primeras dos semanas y estimó que alimentos y bebidas ya acumulan una suba superior al 2% en lo que va del mes.Carnes y panificados encabezaron las subasDentro de los alimentos, las carnes aumentaron 1,1% durante la segunda semana, frente al 0,4% registrado previamente. La carne aviar encabezó el incremento con 3,3%, mientras que la vacuna avanzó 0,7%. Los pescados permanecieron sin variaciones y otras carnes rojas retrocedieron 0,2%, según EcoGo.La consultora señaló además que el movimiento minorista coincidió con una suba del 4,1% de las carnes en el mercado mayorista, luego del retroceso observado durante el período anterior.Las frutas y verduras, en tanto, avanzaron 0,5% semanal. En el segmento mayorista se registraron incrementos del 5,5% en frutas y del 1,7% en verduras.La medición de LCG mostró variaciones más pronunciadas en algunos rubros. Según su relevamiento, los panificados aumentaron 9,2%, las verduras 6,2% y las carnes 2,7%, categorías que explicaron prácticamente todo el incremento semanal registrado en alimentos.Las consultoras proyectan una inflación cercana al 2%Además de los alimentos, algunos relevamientos detectaron aumentos vinculados al cambio de temporada en indumentaria, luego de las liquidaciones de otoño-invierno. También aparecieron presiones en salud por ajustes en medicamentos, medicina prepaga y obras sociales.Las estimaciones preliminares para el IPC de septiembre se mantienen, por ahora, próximas al 2%. EcoGo proyecta una inflación mensual del 2%, Equilibra calcula 1,8% y LCG estima 1,7%, aunque las cifras podrían modificarse con los datos de las próximas semanas.El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también ubicó la inflación esperada para septiembre alrededor del 1,8%.En paralelo, el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla una inflación del 18% para el próximo año. La estimación será una de las variables centrales para la planificación de ingresos y gastos prevista en el proyecto enviado al Congreso.



