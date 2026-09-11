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viernes, 11 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Chocaron dos camionetas sobre la Ruta Nacional 14

Ocurrió este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 14. El conductor de una Toyota Hilux fue trasladado al Hospital SAMIC luego de sufrir un golpe en la cabeza.

FOTO GENTILEZA - CREDITOS A QUIEN CORRESPONDA



Un hombre resultó lesionado este viernes por la mañana tras un choque entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, en Oberá. El impacto se produjo cerca de las 10, a la altura del kilómetro 876, y uno de los conductores debió ser llevado al Hospital SAMIC para recibir atención médica.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Hilux sufrió un golpe en la cabeza. Personal de la Red de Emergencias 107 acudió al lugar y posteriormente lo trasladó al Hospital SAMIC de Oberá para su evaluación.





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