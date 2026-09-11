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viernes, 11 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : En Eldorado - más de 100 familias asistidas y al menos 30 viviendas dañadas

De manera preliminar, al menos 30 viviendas sufrieron daños parciales o totales en sus techos y gran parte de la asistencia consistió en la entrega de lonas para proteger los inmuebles afectados. Pese a la intensidad del temporal, hasta el momento no se reportaron personas heridas ni fue necesario evacuar familias.



Más de 100 familias recibieron asistencia en Eldorado luego de la fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo que afectó a la ciudad durante la noche del jueves. El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y postes, cortes de energía y anegamientos, mientras este viernes continúan los relevamientos para determinar la magnitud de los daños.



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