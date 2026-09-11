NOTICIAS MISIONES : Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand - “Agradece las muestras de cariño”







La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes por un cuadro respiratorio. La información oficial y las estimaciones sobre los próximos días



La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes por un cuadro respiratorio. La información oficial y las estimaciones sobre los próximos días





A las 11.45 se conoció el documento firmado por Enrique Echagüe, director de la entidad: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

Además, el documento hace referencia al estado emocional de la diva: “Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” destaca el texto, en el que “agradece a todos las muestras de cariño”. En cuanto a los próximos pasos, eligieron la cautela con la que se manejaron en esta semana: “Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”.





Cabe recordar que Mirtha permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes 7 de septiembre, cuando ingresó con un cuadro respiratorio bronquial. El primer parte médico, como todos firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que la conductora quedaría hospitalizada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. El comunicado incluyó además el agradecimiento de la familia por las muestras de afecto recibidas durante esas horas.





Durante la mañana del viernes se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, internada desde el lunes por un cuadro respiratorio en el Sanatorio Mater Dei. Desde ese momento, la situación de la conductora de 99 mantuvo en vilo al mundo del espectáculo, aunque siempre desde su entorno se manifestaron optimistas con su evolución.



