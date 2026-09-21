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lunes, 21 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Guardaparques interceptaron a un hombre armado en el Parque Provincial Salto Encantado

 

Guardaparques interceptaron a un hombre armado en el Parque Provincial Salto Encantado


Interceptaron a un hombre que se desplazaba en motocicleta y llevaba un rifle calibre .22 y 25 municiones, en un sector del área protegida donde se realizan controles para prevenir actividades de caza.



Durante el procedimiento, los agentes detectaron la motocicleta y procedieron a identificar a su conductor, quien intentó realizar una maniobra evasiva antes de ser interceptado y reducido en el lugar.

 El hombre quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes. 

Al requisar el bolso que transportaba, los efectivos encontraron un rifle calibre .22 y 25 municiones del mismo calibre. Ante el hallazgo, se dio intervención a la Comisaría de Salto Encantado, cuyos efectivos acudieron al lugar.


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