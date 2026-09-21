NOTICIAS MISIONES : Guardaparques interceptaron a un hombre armado en el Parque Provincial Salto Encantado

Guardaparques interceptaron a un hombre armado en el Parque Provincial Salto Encantado





Interceptaron a un hombre que se desplazaba en motocicleta y llevaba un rifle calibre .22 y 25 municiones, en un sector del área protegida donde se realizan controles para prevenir actividades de caza.









Durante el procedimiento, los agentes detectaron la motocicleta y procedieron a identificar a su conductor, quien intentó realizar una maniobra evasiva antes de ser interceptado y reducido en el lugar.



Durante el procedimiento, los agentes detectaron la motocicleta y procedieron a identificar a su conductor, quien intentó realizar una maniobra evasiva antes de ser interceptado y reducido en el lugar. El hombre quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.