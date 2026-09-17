NOTICIAS MISIONES : FUERTE VERSIONES sobre un armado Propio de Stelatto sacuden el tablero político rumbo a 2027

Radio UP,

Spinelli y Cesino aparecen en el eventual esquema



Un escenario todavía abierto

Por ahora, el intendente evita confirmar candidaturas. Sin embargo, los movimientos atribuidos a funcionarios municipales alimentan la posibilidad de que el “lalismo” busque consolidarse como una estructura autónoma, con candidatos propios para la capital provincial y una eventual proyección hacia la Gobernación.

Durante el pase entre Tony Villalba y Laureano Rodríguez porsurgieron nuevas versiones sobre el futuro político del intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto. La información apunta a la posible construcción de un espacio propio, con base municipal, que podría proyectarlo incluso como candidato a gobernador en 2027.Según relató Rodríguez, en distintos sectores comenzó a circular que Stelatto habría comunicado que, por el momento, no estarían dadas las condiciones para incorporarse al movimiento Por lo que Viene, el espacio que respalda políticamente al gobernador Hugo Passalacqua.La versión aparece después de varias especulaciones sobre un posible encuentro entre ambos dirigentes. Aunque inicialmente se señaló que esa reunión no se había concretado, posteriormente surgieron versiones de que sí habría existido una conversación en la que Stelatto habría marcado distancia de una eventual incorporación.Pero la novedad más fuerte estaría dentro de la propia Municipalidad de Posadas. De acuerdo con lo señalado en Radio UP, funcionarios y referentes de segundas y terceras líneas estarían reuniendo adhesiones y afiliaciones con la intención de constituir un nuevo partido.En principio, se trataría de una fuerza municipal destinada a sostener candidaturas en Posadas. Sin embargo, quienes siguen de cerca esos movimientos no descartan que el espacio pueda adquirir dimensión provincial y respaldar una eventual candidatura de Stelatto a gobernador.Laureano Rodríguez definió ese incipiente esquema como una expresión del “lalismo” y aseguró que, hasta el momento, no estaría vinculado con Encuentro Misionero, sino que avanzaría mediante un sello propio.Stelatto: “Hoy no tengo ningún proyecto de candidatura definido”Ante las versiones, Rodríguez contó que se comunicó directamente con el intendente de Posadas para consultarle sobre el supuesto armado electoral.“Hoy no tengo ningún proyecto de candidatura definido con nadie. Cuando tenga alguna información al respecto les voy a avisar”, respondió Stelatto, de acuerdo con el mensaje leído al aire.La contestación no confirma una candidatura ni la creación de un partido, pero tampoco clausura definitivamente esa posibilidad. Para Rodríguez, existen sectores políticos que buscan que el jefe comunal tome una posición clara con respecto a 2027.Mientras Stelatto sostiene públicamente que todavía no adoptó una decisión, dentro de la estructura municipal ya habría funcionarios trabajando con la mirada puesta en el próximo proceso electoral.Otro dato que llamó la atención durante el pase fue la posible integración de dos dirigentes al armado político atribuido a Stelatto.Uno de ellos sería el actual vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, cuyo nombre vuelve a aparecer asociado a una eventual candidatura a intendente de Posadas.El segundo sería el diputado provincial Martín Cesino. Según la versión difundida por Radio UP, Cesino habría mantenido conversaciones con Por lo que Viene, pero ese diálogo se habría interrumpido. Ahora podría incorporarse al espacio de Stelatto y competir también por la intendencia capitalina.Rodríguez aclaró que todavía no existe información sobre el nombre que tendría el eventual partido. No obstante, afirmó que durante los últimos operativos municipales se habría observado una intensa actividad de dirigentes y funcionarios vinculados con la construcción política hacia 2027.El periodista aseguró, además, que dos personas pertenecientes a los entornos de los posibles candidatos a intendente admitieron que existen conversaciones relacionadas con la conformación de este nuevo espacio.Las versiones colocan a Stelatto en el centro de las definiciones políticas de Misiones. Si finalmente no se suma a Por lo que Viene ni continúa dentro de Encuentro Misionero, la alternativa de una fuerza propia podría modificar el tablero electoral, especialmente en Posadas.En ese escenario también vuelve a aparecer el nombre del presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad. La incógnita planteada durante el programa es si su posible candidatura provincial crecerá ante un eventual distanciamiento entre Stelatto y Passalacqua.La definición todavía no llegó, pero la actividad política ya habría comenzado. Stelatto dice que no tiene una candidatura acordada; mientras tanto, sectores de su entorno estarían dando los primeros pasos para llegar a 2027 con estructura propia.