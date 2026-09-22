NOTICIAS MISIONES : Lanzan en Posadas un programa gratuito de liderazgo con certificación internacional

La propuesta está destinada a referentes de los sectores público, empresarial, educativo y social.

La presentación se realizará el miércoles 28 de octubre en la Municipalidad de Posadas y quienes completen la formación podrán acceder a una certificación digital internacional.



Posadas será sede del lanzamiento en Misiones del Programa de Habilidades Blandas y Liderazgo, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de referentes de distintos ámbitos mediante herramientas de comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y liderazgo basado en valores.



La presentación se realizará el miércoles 28 de octubre, a las 10, en el SUM del quinto piso de la Municipalidad de Posadas, ubicado en San Martín 1579. La participación será gratuita, aunque contará con cupos limitados.











La iniciativa es desarrollada por la Fundación Argennova junto a Maxwell Leadership y durante el lanzamiento estará presente el presidente de la fundación, Alex Contreras, quien expondrá los alcances del programa tanto en Misiones como a nivel nacional.



La llegada de la propuesta a Posadas es impulsada conjuntamente por la Dirección General de Turismo e Inversiones de la Municipalidad, encabezada por Lionel Dahir, y el Centro de Altos Estudios del Liderazgo Sustentable, a través de su director institucional, Claudio Rodríguez Agüero.

Herramientas para fortalecer el liderazgo



La capacitación abordará diferentes habilidades vinculadas con el desempeño profesional y organizacional, entre ellas comunicación efectiva, trabajo en equipo, escucha activa, empatía, resolución de problemas, adaptabilidad y liderazgo con valores.



La metodología estará basada principalmente en Mesas Redondas de Transformación, espacios reducidos de participación en los que se trabajará a partir de la reflexión, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva.



Además, quienes completen el proceso y cumplan con los requisitos de asistencia establecidos podrán obtener una certificación digital internacional.



El programa también contempla que, una vez finalizada la capacitación, los participantes puedan convertirse en facilitadores y replicar la metodología dentro de sus propias organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance de la propuesta en diferentes sectores de Misiones.

Convocatoria abierta y gratuita



La actividad está dirigida especialmente a funcionarios, referentes del sector público, empresarios, directivos de instituciones educativas, docentes, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.



Debido a que los cupos son limitados y se busca garantizar la participación de diferentes sectores, inicialmente se prevé un representante por organización.



La inscripción es gratuita y puede realizarse mediante el formulario web ( La iniciativa es desarrollada por la Fundación Argennova junto a Maxwell Leadership y durante el lanzamiento estará presente el presidente de la fundación, Alex Contreras, quien expondrá los alcances del programa tanto en Misiones como a nivel nacional.La llegada de la propuesta a Posadas es impulsada conjuntamente por la Dirección General de Turismo e Inversiones de la Municipalidad, encabezada por Lionel Dahir, y el Centro de Altos Estudios del Liderazgo Sustentable, a través de su director institucional, Claudio Rodríguez Agüero.Herramientas para fortalecer el liderazgoLa capacitación abordará diferentes habilidades vinculadas con el desempeño profesional y organizacional, entre ellas comunicación efectiva, trabajo en equipo, escucha activa, empatía, resolución de problemas, adaptabilidad y liderazgo con valores.La metodología estará basada principalmente en Mesas Redondas de Transformación, espacios reducidos de participación en los que se trabajará a partir de la reflexión, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva.Además, quienes completen el proceso y cumplan con los requisitos de asistencia establecidos podrán obtener una certificación digital internacional.El programa también contempla que, una vez finalizada la capacitación, los participantes puedan convertirse en facilitadores y replicar la metodología dentro de sus propias organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance de la propuesta en diferentes sectores de Misiones.Convocatoria abierta y gratuitaLa actividad está dirigida especialmente a funcionarios, referentes del sector público, empresarios, directivos de instituciones educativas, docentes, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.Debido a que los cupos son limitados y se busca garantizar la participación de diferentes sectores, inicialmente se prevé un representante por organización.La inscripción es gratuita y puede realizarse mediante el formulario web ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZW8nKc7EUzmEJ5HBCT5VH1CHUMAk1aSaEiSvJ1Snwxih-nQ/viewform ) habilitado por la organización o comunicándose al +54 9 3764 66-7480.



