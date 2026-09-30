NOTICIAS MISIONES : Choque entre dos autos dejó a tres adolescentes con lesiones graves en Posadas
El siniestro ocurrió en la intersección de dos avenidas en Posadas. Tres adolescentes de 16 años permanecen internados, uno de ellos en terapia intensiva, intubado y con riesgo de vida. Una cuarta persona también fue trasladada para recibir atención médica.
El siniestro ocurrió el martes alrededor de las 21:30, en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Cruz, donde colisionaron un Ford Fiesta y un Ford Focus.
El primer vehículo era conducido por un adolescente de 16 años, quien iba acompañado por Nahuel K. (18), mientras que el Ford Focus era conducido por César Julión K. de 44 años, quien viajaba junto a Nadia Soledad R. S. de 41 años, y dos adolescentes de 16 años.
A raíz del fuerte impacto, cuatro de las personas involucradas fueron trasladadas en ambulancias para recibir asistencia médica. Posteriormente, el Médico Policial examinó a los lesionados y determinó que tres adolescentes de 16 años presentaban lesiones graves.
El adolescente que conducía el Ford Fiesta permanece internado con traumatismo craneoencefálico y fractura del maxilar superior, con 21 días de curación e igual período de incapacidad laboral.
Otra adolescente de 16 años continúa internada con traumatismo craneoencefálico, heridas cortantes en ambos párpados, traumatismo cerrado de abdomen y tórax, fractura cervical, fractura del macizo facial derecho y hematoma subdural derecho, por lo que presenta pronóstico reservado.
En tanto, un tercer adolescente de 16 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, intubado y con riesgo de vida. Presenta politraumatismos, múltiples fracturas en el macizo facial y huesos del cráneo, hematoma y contusión pulmonar bilateral, según la evaluación médica.
En el lugar trabajó personal de la Dirección de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. La investigación continúa bajo intervención de la autoridad judicial.
El siniestro ocurrió el martes alrededor de las 21:30, en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Cruz, donde colisionaron un Ford Fiesta y un Ford Focus.
El primer vehículo era conducido por un adolescente de 16 años, quien iba acompañado por Nahuel K. (18), mientras que el Ford Focus era conducido por César Julión K. de 44 años, quien viajaba junto a Nadia Soledad R. S. de 41 años, y dos adolescentes de 16 años.
A raíz del fuerte impacto, cuatro de las personas involucradas fueron trasladadas en ambulancias para recibir asistencia médica. Posteriormente, el Médico Policial examinó a los lesionados y determinó que tres adolescentes de 16 años presentaban lesiones graves.
El adolescente que conducía el Ford Fiesta permanece internado con traumatismo craneoencefálico y fractura del maxilar superior, con 21 días de curación e igual período de incapacidad laboral.
Otra adolescente de 16 años continúa internada con traumatismo craneoencefálico, heridas cortantes en ambos párpados, traumatismo cerrado de abdomen y tórax, fractura cervical, fractura del macizo facial derecho y hematoma subdural derecho, por lo que presenta pronóstico reservado.
En tanto, un tercer adolescente de 16 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, intubado y con riesgo de vida. Presenta politraumatismos, múltiples fracturas en el macizo facial y huesos del cráneo, hematoma y contusión pulmonar bilateral, según la evaluación médica.
En el lugar trabajó personal de la Dirección de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. La investigación continúa bajo intervención de la autoridad judicial.
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