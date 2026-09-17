NOTICIAS MISIONES : Cambios en la Asignación Universal por Hijo - controles de salud y escolaridad podrán acreditarse automáticamente para cobrar el 20% retenido
El Gobierno nacional amplió el mecanismo de verificación automática de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo. ANSES podrá cruzar información con las áreas de Salud y Educación para comprobar controles sanitarios, vacunación y escolaridad, sin exigir nuevamente la documentación cuando los datos ya estén disponibles.
El Gobierno nacional modificó el procedimiento para acreditar los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad exigidos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acceder al 20% del beneficio que queda sujeto al cumplimiento de esos requisitos.
La medida fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa entró en vigencia desde su publicación.
A partir del nuevo esquema, el cumplimiento de las condiciones podrá acreditarse automáticamente mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
De esta manera, cuando los organismos estatales ya dispongan de la información correspondiente, los beneficiarios no tendrán que presentar nuevamente los certificados para demostrar que cumplieron con los requisitos.
La legislación establece que el 80% del monto de la AUH se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda condicionado a la acreditación de determinadas obligaciones. Para los niños de hasta cuatro años inclusive, se exige el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan obligatorio de vacunación. A partir de los cinco años, también debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.
Qué cambia con el nuevo sistema
El mecanismo de verificación automática ya había comenzado a implementarse para los controles sanitarios y de vacunación de niños de hasta cuatro años. La Resolución 508/2026 amplió ahora ese procedimiento para incluir también la información educativa y extender el cruce de datos a los beneficiarios de la AUH alcanzados por estos requisitos.
En el caso de los menores de hasta cuatro años, cuando el sistema confirme automáticamente que están cumplidos los controles sanitarios y el calendario de vacunación, el 20% reservado se liquidará de manera automática y mensual junto con el 80% restante de la prestación.
La norma, sin embargo, no elimina completamente la posibilidad de tener que presentar documentación. Si los datos sanitarios o educativos no se encuentran disponibles en las bases oficiales, el titular podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos ante ANSES mediante los procedimientos que establezca el organismo.
La Secretaría de Trabajo argumentó que la modificación apunta a simplificar trámites y evitar que los titulares deban presentar información que ya se encuentra en poder del Estado. ANSES quedó facultada para dictar las medidas complementarias necesarias para implementar el nuevo mecanismo.
El Gobierno nacional modificó el procedimiento para acreditar los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad exigidos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acceder al 20% del beneficio que queda sujeto al cumplimiento de esos requisitos.
La medida fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa entró en vigencia desde su publicación.
A partir del nuevo esquema, el cumplimiento de las condiciones podrá acreditarse automáticamente mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
De esta manera, cuando los organismos estatales ya dispongan de la información correspondiente, los beneficiarios no tendrán que presentar nuevamente los certificados para demostrar que cumplieron con los requisitos.
La legislación establece que el 80% del monto de la AUH se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda condicionado a la acreditación de determinadas obligaciones. Para los niños de hasta cuatro años inclusive, se exige el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan obligatorio de vacunación. A partir de los cinco años, también debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.
Qué cambia con el nuevo sistema
El mecanismo de verificación automática ya había comenzado a implementarse para los controles sanitarios y de vacunación de niños de hasta cuatro años. La Resolución 508/2026 amplió ahora ese procedimiento para incluir también la información educativa y extender el cruce de datos a los beneficiarios de la AUH alcanzados por estos requisitos.
En el caso de los menores de hasta cuatro años, cuando el sistema confirme automáticamente que están cumplidos los controles sanitarios y el calendario de vacunación, el 20% reservado se liquidará de manera automática y mensual junto con el 80% restante de la prestación.
La norma, sin embargo, no elimina completamente la posibilidad de tener que presentar documentación. Si los datos sanitarios o educativos no se encuentran disponibles en las bases oficiales, el titular podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos ante ANSES mediante los procedimientos que establezca el organismo.
La Secretaría de Trabajo argumentó que la modificación apunta a simplificar trámites y evitar que los titulares deban presentar información que ya se encuentra en poder del Estado. ANSES quedó facultada para dictar las medidas complementarias necesarias para implementar el nuevo mecanismo.
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