NOTICIAS MISIONES : River busca su cuarto triunfo desde las 19 recibe a Huracán en el Monumental



Este sábado River recibe a Huracán en el Monumental por una nueva fecha del Torneo Clausura desde las 19. El equipo que dirige Leonardo Ponzio viene en levantada y buscará lograr su cuarto triunfo consecutivo ante su gente.



Las tres victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán desde la asunción del nuevo entrenador le permitieron afianzarse en puestos de clasificación a playoffs y continuar escalando en la tabla anual, con la mirada puesta en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.



