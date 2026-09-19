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sábado, 19 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : River busca su cuarto triunfo desde las 19 recibe a Huracán en el Monumental


Este sábado River recibe a Huracán en el Monumental por una nueva fecha del Torneo Clausura desde las 19. El equipo que dirige Leonardo Ponzio viene en levantada y buscará lograr su cuarto triunfo consecutivo ante su gente.

Las tres victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán desde la asunción del nuevo entrenador le permitieron afianzarse en puestos de clasificación a playoffs y continuar escalando en la tabla anual, con la mirada puesta en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.




Por su parte, Huracán viene de reencontrarse con el triunfo al derrotar 2-1 a Racing en su última presentación en el Tomás Ducó, cortando así una racha de cuatro partidos sin ganar. El conjunto de Parque Patricios buscará aprovechar este envión para acercarse a la zona de clasificación en la recta final de la fase regular.

El último antecedente entre ambos se remonta a marzo de este año por el Torneo Apertura, donde el Millonario se impuso 2-1 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (Jordy Caicedo descontó para el Globo).
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