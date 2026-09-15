NOTICIAS MISIONES : La pobreza volvió a subir y alcanzaría a 1,7 millones de personas más que a fines de 2025

La pobreza volvió a subir y alcanzaría a 1,7 millones de personas más que a fines de 2025





Las estimaciones privadas anticipan un deterioro de los indicadores sociales durante el primer semestre de 2026. La cantidad de personas bajo la línea de pobreza habría pasado de 13,4 millones en la segunda mitad de 2025 a 15,1 millones entre enero y junio de este año. El dato oficial del INDEC se conocerá el próximo 24 de septiembre.



