NOTICIAS MISIONES : La pobreza volvió a subir y alcanzaría a 1,7 millones de personas más que a fines de 2025
La pobreza volvió a subir y alcanzaría a 1,7 millones de personas más que a fines de 2025
Las estimaciones privadas anticipan un deterioro de los indicadores sociales durante el primer semestre de 2026. La cantidad de personas bajo la línea de pobreza habría pasado de 13,4 millones en la segunda mitad de 2025 a 15,1 millones entre enero y junio de este año. El dato oficial del INDEC se conocerá el próximo 24 de septiembre.
La pobreza volvió a crecer en la Argentina durante el primer semestre de 2026, luego de que el cambio de tendencia comenzara a observarse hacia finales del año pasado. De acuerdo con estimaciones de ExQuanti, alrededor de 1,7 millones de personas se habrían sumado a esta condición respecto del segundo semestre de 2025.
Según los cálculos de la consultora, la pobreza alcanzaba a 13,4 millones de personas en la segunda mitad del año pasado, mientras que durante los primeros seis meses de 2026 esa cifra habría ascendido hasta los 15,1 millones.
Las estimaciones coinciden con otros relevamientos privados. El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA), Agustín Salvia, sostuvo que la pobreza se ubicaría entre el 31% y el 33%, mientras que la indigencia estaría cerca del 7%.
Por su parte, el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2026 y una indigencia del 6,9%. De confirmarse esas cifras, ambos indicadores regresarían a niveles similares a los registrados durante el mismo período de 2025.
Los ingresos perdieron impulso
Uno de los factores que aparece detrás del deterioro social es el estancamiento de los ingresos reales de los trabajadores. Los cálculos elaborados por ExQuanti a partir de datos del INDEC muestran que la recuperación perdió fuerza en simultáneo con la aceleración de la inflación registrada desde el tercer trimestre de 2025.
“El freno en la recuperación de los ingresos reales de los ocupados parece reflejarse rápidamente en la evolución de los indicadores de pobreza. Asimismo, la recuperación no fue suficiente para restablecer el poder adquisitivo previo al deterioro de los últimos años”, indicó la consultora.
Tomando como base el nivel de 2017, el ingreso medio real de los ocupados durante el primer trimestre de 2026 permanecía 13% por debajo del registrado en el tercer trimestre de aquel año. Según las estimaciones, la situación habría vuelto a deteriorarse entre abril y junio.
Desde el ODSA-UCA señalaron, además, que la reducción de la pobreza observada entre 2024 y 2025 estuvo relacionada principalmente con una recuperación parcial de los ingresos laborales y la evolución de las canastas básicas por debajo del nivel general de precios.
El organismo académico advirtió, sin embargo, que al incorporar ajustes metodológicos la mejora resulta menor. “Entre 2022 y 2025, la pobreza disminuyó 10,9 puntos según el cálculo oficial y solo 3,1 puntos con los ajustes integrados; en la indigencia, las bajas fueron de 2,3 y 0,5 puntos, respectivamente”, precisó.
Más empleo informal y mayor precariedad
El comportamiento del mercado laboral también aparece como uno de los factores centrales. El empleo informal creció 11% durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2024, mientras que los ingresos de los sectores más bajos continuaron rezagados.
En ese segmento, el nivel de ingresos se encuentra 18% por debajo de la referencia de 2017, una diferencia que, según ExQuanti, tiene incidencia directa sobre los niveles de pobreza.
“La recuperación del poder adquisitivo perdió impulso, mientras que el crecimiento del empleo se apoyó crecientemente en ocupaciones informales”, señaló la consultora.
El informe concluyó que el aumento de la pobreza observado durante los últimos tres trimestres resulta consistente con un mercado laboral que genera empleo, pero con una composición más precaria y menores ingresos reales, lo que dificulta sostener una reducción de los indicadores sociales.
Las cifras corresponden por ahora a estimaciones privadas. El INDEC publicará el próximo jueves 24 de septiembre el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026.
Las estimaciones privadas anticipan un deterioro de los indicadores sociales durante el primer semestre de 2026. La cantidad de personas bajo la línea de pobreza habría pasado de 13,4 millones en la segunda mitad de 2025 a 15,1 millones entre enero y junio de este año. El dato oficial del INDEC se conocerá el próximo 24 de septiembre.
La pobreza volvió a crecer en la Argentina durante el primer semestre de 2026, luego de que el cambio de tendencia comenzara a observarse hacia finales del año pasado. De acuerdo con estimaciones de ExQuanti, alrededor de 1,7 millones de personas se habrían sumado a esta condición respecto del segundo semestre de 2025.
Según los cálculos de la consultora, la pobreza alcanzaba a 13,4 millones de personas en la segunda mitad del año pasado, mientras que durante los primeros seis meses de 2026 esa cifra habría ascendido hasta los 15,1 millones.
Las estimaciones coinciden con otros relevamientos privados. El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA), Agustín Salvia, sostuvo que la pobreza se ubicaría entre el 31% y el 33%, mientras que la indigencia estaría cerca del 7%.
Por su parte, el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2026 y una indigencia del 6,9%. De confirmarse esas cifras, ambos indicadores regresarían a niveles similares a los registrados durante el mismo período de 2025.
Los ingresos perdieron impulso
Uno de los factores que aparece detrás del deterioro social es el estancamiento de los ingresos reales de los trabajadores. Los cálculos elaborados por ExQuanti a partir de datos del INDEC muestran que la recuperación perdió fuerza en simultáneo con la aceleración de la inflación registrada desde el tercer trimestre de 2025.
“El freno en la recuperación de los ingresos reales de los ocupados parece reflejarse rápidamente en la evolución de los indicadores de pobreza. Asimismo, la recuperación no fue suficiente para restablecer el poder adquisitivo previo al deterioro de los últimos años”, indicó la consultora.
Tomando como base el nivel de 2017, el ingreso medio real de los ocupados durante el primer trimestre de 2026 permanecía 13% por debajo del registrado en el tercer trimestre de aquel año. Según las estimaciones, la situación habría vuelto a deteriorarse entre abril y junio.
Desde el ODSA-UCA señalaron, además, que la reducción de la pobreza observada entre 2024 y 2025 estuvo relacionada principalmente con una recuperación parcial de los ingresos laborales y la evolución de las canastas básicas por debajo del nivel general de precios.
El organismo académico advirtió, sin embargo, que al incorporar ajustes metodológicos la mejora resulta menor. “Entre 2022 y 2025, la pobreza disminuyó 10,9 puntos según el cálculo oficial y solo 3,1 puntos con los ajustes integrados; en la indigencia, las bajas fueron de 2,3 y 0,5 puntos, respectivamente”, precisó.
Más empleo informal y mayor precariedad
El comportamiento del mercado laboral también aparece como uno de los factores centrales. El empleo informal creció 11% durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2024, mientras que los ingresos de los sectores más bajos continuaron rezagados.
En ese segmento, el nivel de ingresos se encuentra 18% por debajo de la referencia de 2017, una diferencia que, según ExQuanti, tiene incidencia directa sobre los niveles de pobreza.
“La recuperación del poder adquisitivo perdió impulso, mientras que el crecimiento del empleo se apoyó crecientemente en ocupaciones informales”, señaló la consultora.
El informe concluyó que el aumento de la pobreza observado durante los últimos tres trimestres resulta consistente con un mercado laboral que genera empleo, pero con una composición más precaria y menores ingresos reales, lo que dificulta sostener una reducción de los indicadores sociales.
Las cifras corresponden por ahora a estimaciones privadas. El INDEC publicará el próximo jueves 24 de septiembre el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026.
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