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sábado, 19 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Posadas - allanaron una despensa por venta ilegal de medicamentos

Posadas: allanaron una despensa por venta ilegal de medicamentos

El procedimiento se realizó este sábado en la chacra 181 y terminó con un joven de 25 años detenido. La Policía incautó 21 cajas de medicamentos, balanzas de precisión, $764.000 y casi 200 paquetes de cigarrillos extranjeros.




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