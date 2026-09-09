NOTICIAS MISIONES : Buscan a una mujer acusada de perseguir y atropellar con una furgoneta a un hombre en Garupá
La sospechosa, de 27 años, afronta un pedido de detención en una causa caratulada como tentativa de homicidio. La víctima denunció que la conductora subió con una Mercedes Benz Vito a la vereda para embestirlo. Investigadores de la Unidad Regional X secuestraron el vehículo en el barrio Santa Clara III.
Efectivos de la Policía de Misiones buscan a una mujer de 27 años acusada de intentar asesinar a un hombre al que persiguió y arrolló con un utilitario en la localidad de Garupá. La causa, tramitada bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa, sumó avances significativos tras el hallazgo y secuestro del rodado involucrado.
El violento episodio ocurrió durante la noche del martes, cerca de las 20:00. De acuerdo con la denuncia efectuada por la víctima, Leandro P., de 29 años, la agresora le persiguió con su furgoneta Mercedes Benz Vito azul debido a un conflicto de vieja data.
Al advertir la maniobra, el joven corrió y subió a la vereda para resguardarse. Sin embargo, la conductora maniobró el vehículo sobre la cinta peatonal y continuó la persecución. Durante la secuencia, el utilitario impactó contra el muro y el portón de una vivienda antes de alcanzar y arrollar a la víctima.
Tras el choque, la imputada escapó de la escena a gran velocidad sin prestar asistencia. Una ambulancia trasladó de urgencia al lesionado al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde recibió atención médica.
Secuestro del utilitario y pericias
A partir de los datos aportados por la víctima sobre la conductora y su pareja, agentes de la División Investigaciones Garupá desplegaron un rastrillaje en la zona. Cerca de las 21:00 del mismo martes, los investigadores localizaron la Mercedes Benz Vito estacionada y sin ocupantes sobre la vía pública en el barrio Santa Clara III.
Por orden del juzgado interviniente, peritos de la Policía Científica realizaron la toma de huellas dactilares y el relevamiento fotográfico del rodado. Posteriormente, las fuerzas de seguridad trasladaron la furgoneta para su resguardo y posterior requisa judicial.
Hasta el momento, la sospechosa permanece prófuga, mientras las unidades operativas de la Unidad Regional X intensifican los operativos de búsqueda para efectivizar su detención.
Efectivos de la Policía de Misiones buscan a una mujer de 27 años acusada de intentar asesinar a un hombre al que persiguió y arrolló con un utilitario en la localidad de Garupá. La causa, tramitada bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa, sumó avances significativos tras el hallazgo y secuestro del rodado involucrado.
El violento episodio ocurrió durante la noche del martes, cerca de las 20:00. De acuerdo con la denuncia efectuada por la víctima, Leandro P., de 29 años, la agresora le persiguió con su furgoneta Mercedes Benz Vito azul debido a un conflicto de vieja data.
Al advertir la maniobra, el joven corrió y subió a la vereda para resguardarse. Sin embargo, la conductora maniobró el vehículo sobre la cinta peatonal y continuó la persecución. Durante la secuencia, el utilitario impactó contra el muro y el portón de una vivienda antes de alcanzar y arrollar a la víctima.
Tras el choque, la imputada escapó de la escena a gran velocidad sin prestar asistencia. Una ambulancia trasladó de urgencia al lesionado al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde recibió atención médica.
Secuestro del utilitario y pericias
A partir de los datos aportados por la víctima sobre la conductora y su pareja, agentes de la División Investigaciones Garupá desplegaron un rastrillaje en la zona. Cerca de las 21:00 del mismo martes, los investigadores localizaron la Mercedes Benz Vito estacionada y sin ocupantes sobre la vía pública en el barrio Santa Clara III.
Por orden del juzgado interviniente, peritos de la Policía Científica realizaron la toma de huellas dactilares y el relevamiento fotográfico del rodado. Posteriormente, las fuerzas de seguridad trasladaron la furgoneta para su resguardo y posterior requisa judicial.
Hasta el momento, la sospechosa permanece prófuga, mientras las unidades operativas de la Unidad Regional X intensifican los operativos de búsqueda para efectivizar su detención.
FUENTE NOTA CANAL 12
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