NOTICIAS MISIONES : Los atraparon robando cables y descubrieron que habían dejado sin internet a más de 16 mil usuarios en Posadas

Dos delincuentes de 25 y 39 años fueron detenidos por la Policía cuando intentaban sustraer cables en Posadas. Poco después, la denuncia realizada por un encargado de una empresa de telecomunicaciones permitió establecer que los mismos sospechosos habían cortado aproximadamente un metro de fibra óptica de un nodo principal, provocando la interrupción del servicio de internet de unos 16.700 clientes.









La intervención policial se produjo cuando los efectivos detectaron a los dos hombres mientras presuntamente intentaban apoderarse del tendido en la zona de las chacras 110 y 112. Ambos fueron interceptados y trasladados a sede policial. Minutos después, alrededor de las 17 horas, un ingeniero de una empresa de telecomunicaciones denunció que desconocidos habían cortado y sustraído aproximadamente un metro de cable de fibra óptica de un nodo principal ubicado en inmediaciones de las calles Luzuriaga y 56, en la Chacra 110.



A partir de la denuncia y del análisis de los registros fílmicos, los investigadores determinaron que los involucrados serían los mismos hombres que la Policía acababa de detener. El corte había afectado un punto clave de la infraestructura y dejó sin servicio de internet a unos 16.700 clientes de Posadas. En el procedimiento también fueron secuestradas prendas de vestir y una riñonera que guardarían relación con las observadas en las imágenes incorporadas a la investigación.



Finalmente, se dio intervención a personal especializado para realizar las pericias correspondientes, mientras continúan las actuaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y localizar el tramo de fibra óptica sustraído. La intervención policial se produjo cuando los efectivos detectaron a los dos hombres mientras presuntamente intentaban apoderarse del tendido en la zona de las chacras 110 y 112. Ambos fueron interceptados y trasladados a sede policial. Minutos después, alrededor de las 17 horas, un ingeniero de una empresa de telecomunicaciones denunció que desconocidos habían cortado y sustraído aproximadamente un metro de cable de fibra óptica de un nodo principal ubicado en inmediaciones de las calles Luzuriaga y 56, en la Chacra 110.A partir de la denuncia y del análisis de los registros fílmicos, los investigadores determinaron que los involucrados serían los mismos hombres que la Policía acababa de detener. El corte había afectado un punto clave de la infraestructura y dejó sin servicio de internet a unos 16.700 clientes de Posadas. En el procedimiento también fueron secuestradas prendas de vestir y una riñonera que guardarían relación con las observadas en las imágenes incorporadas a la investigación.Finalmente, se dio intervención a personal especializado para realizar las pericias correspondientes, mientras continúan las actuaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y localizar el tramo de fibra óptica sustraído.



