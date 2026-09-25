NOTICIAS MISIONES : El riesgo país ronda los 600 puntos y los precios de alimentos se recalientan
Fin de septiembre complicado para la economía: el riesgo país ronda los 600 puntos y los precios de alimentos se recalientan
La última parte del año luce más complicada, en paralelo con el aumento de la incertidumbre política y la proximidad del año electoral
El repunte del riesgo país a lo largo del mes fue notable y prácticamente no dio respiro. Ayer volvió a subir 2,2% y quedó en 578 puntos básicos. Este incremento ya tiene consecuencias concretas. Por tercera vez, el Tesoro saldrá a refinanciar deuda sin colocar nuevos títulos en dólares. La nueva operatoria está prevista para el próximo lunes.
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