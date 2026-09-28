NOTICIAS MISIONES : Copa Argentina - Boca lo remontó con un triplete de Valencia y eliminó a Racing
El delantero ecuatoriano convirtió tres veces de cabeza para darle al Xeneize un triunfo 3-2 sobre Racing, que ganaba 2-0 en Rosario. El partido estuvo precedido por incidentes en los accesos al Gigante de Arroyito.
Boca Juniors protagonizó una remontada espectacular ante Racing y se impuso 3-2 en el Gigante de Arroyito para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Enner Valencia fue la gran figura del partido al marcar los tres goles del Xeneize, todos de cabeza, después de que la Academia se pusiera 2-0 arriba.
Racing golpeó primero con Gastón Lodico, quien ejecutó un remate que se cerró y terminó metiéndose en el segundo palo para poner el 1-0. En el complemento, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó una desatención defensiva en un córner y amplió la ventaja para el equipo de Avellaneda.
Boca reaccionó y encontró en Valencia a su hombre decisivo. A los 72 minutos, el ecuatoriano apareció de cabeza tras un córner ejecutado por Blanco y descontó para el Xeneize.
A los 80 minutos volvió a aparecer Valencia, nuevamente de cabeza, para establecer el 2-2 y devolverle la vida a Boca en un partido que parecía tener controlado Racing.
La remontada se completó sobre el final, cuando Valencia volvió a ganar de cabeza dentro del área y marcó el 3-2 definitivo para Boca, que consiguió el pase a las semifinales de la Copa Argentina.
El partido tuvo además una previa marcada por la tensión. Antes del comienzo se registraron empujones, corridas y tumultos en los accesos destinados a los hinchas de Boca, en medio de reclamos por la organización del ingreso. La Policía utilizó balas de goma para dispersar a los simpatizantes.
Con la victoria, Boca avanzó a las semifinales del certamen tras una remontada que tuvo a Enner Valencia como protagonista absoluto..
Boca Juniors protagonizó una remontada espectacular ante Racing y se impuso 3-2 en el Gigante de Arroyito para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Enner Valencia fue la gran figura del partido al marcar los tres goles del Xeneize, todos de cabeza, después de que la Academia se pusiera 2-0 arriba.
Racing golpeó primero con Gastón Lodico, quien ejecutó un remate que se cerró y terminó metiéndose en el segundo palo para poner el 1-0. En el complemento, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó una desatención defensiva en un córner y amplió la ventaja para el equipo de Avellaneda.
Boca reaccionó y encontró en Valencia a su hombre decisivo. A los 72 minutos, el ecuatoriano apareció de cabeza tras un córner ejecutado por Blanco y descontó para el Xeneize.
A los 80 minutos volvió a aparecer Valencia, nuevamente de cabeza, para establecer el 2-2 y devolverle la vida a Boca en un partido que parecía tener controlado Racing.
La remontada se completó sobre el final, cuando Valencia volvió a ganar de cabeza dentro del área y marcó el 3-2 definitivo para Boca, que consiguió el pase a las semifinales de la Copa Argentina.
El partido tuvo además una previa marcada por la tensión. Antes del comienzo se registraron empujones, corridas y tumultos en los accesos destinados a los hinchas de Boca, en medio de reclamos por la organización del ingreso. La Policía utilizó balas de goma para dispersar a los simpatizantes.
Con la victoria, Boca avanzó a las semifinales del certamen tras una remontada que tuvo a Enner Valencia como protagonista absoluto..
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