NOTICIAS MISIONES : Identificaron al hombre que murió en Garupá - ordenaron la autopsia e investigan una pelea previa
La víctima fue identificada como Alberto Valdés. El hombre se desvaneció sobre una vereda del barrio Fátima II y falleció pese a la asistencia solicitada por los efectivos. La Policía busca establecer qué ocurrió previamente y el origen de las lesiones que presentaba.
La Policía de Misiones identificó como Alberto Valdés al hombre que murió este martes por la mañana en el barrio Fátima II de Garupá, luego de desvanecerse mientras se encontraba sobre la vía pública. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.
La Policía de Misiones identificó como Alberto Valdés al hombre que murió este martes por la mañana en el barrio Fátima II de Garupá, luego de desvanecerse mientras se encontraba sobre la vía pública. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.
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