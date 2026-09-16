NOTICIAS MISIONES: Vialidad provincial construye en Santa Ana un puesto permanente para controlar el peso de los camiones

Vialidad de Misiones (DPV) construye una estación permanente de pesaje en Santa Ana destinada al control de vehículos de carga sobre la Ruta Provincial Nº 103. El objetivo es verificar que los transportes cumplan con los límites máximos de peso establecidos para cada tipo de unidad, proteger la infraestructura vial y reforzar la seguridad en el tránsito.







El punto de control se emplazará a unos 3 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional Nº 12, sobre la traza de la Ruta Provincial 103, antes del acceso al Parque Temático de Santa Ana.



El proyecto contempla todos los elementos necesarios para garantizar una detención segura de los camiones que serán inspeccionados. Esto incluye un carril de desaceleración, una zona de espera, una dársena con el área de pesaje propiamente dicha, un sector de maniobras y, finalmente, un carril de aceleración que permitirá a los vehículos reincorporarse a la calzada principal una vez finalizado el procedimiento.



“La idea es que, cumpliéndose los pesos máximos por parte de los vehículos de carga, no solamente estamos asegurándonos de que los daños a la infraestructura vial sean menores, sino que generamos condiciones de tránsito más seguras para todos los usuarios de la red vial misionera. Estamos cuidando vidas y el patrimonio de todos a la vez”, explicó el ingeniero Nicolás Mazal, presidente de la DPV, quien inspeccionó la zona de obra.



La obra ya está en marcha



Los trabajos se encuentran en pleno desarrollo. Actualmente se ejecutan tareas de movimiento de suelo y conformación de la base estructural en el sector donde se ampliará la calzada pavimentada, a fin de sumar los nuevos carriles y la dársena con sus respectivos sectores.



La instalación de una base permanente de control busca proteger las inversiones realizadas en la red vial provincial, evitando el deterioro prematuro del pavimento causado por el sobrepeso de los vehículos de carga.



En una primera fase, el personal de la DPV se dedicará a informar a los transportistas cuyas cargas superen los valores permitidos, brindándoles la posibilidad de adecuarse a la normativa vigente. Recién en una segunda etapa comenzará el control definitivo, momento en el que podrán labrarse actas por las infracciones que cometan los operadores de vehículos de carga. El punto de control se emplazará a unos 3 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional Nº 12, sobre la traza de la Ruta Provincial 103, antes del acceso al Parque Temático de Santa Ana.El proyecto contempla todos los elementos necesarios para garantizar una detención segura de los camiones que serán inspeccionados. Esto incluye un carril de desaceleración, una zona de espera, una dársena con el área de pesaje propiamente dicha, un sector de maniobras y, finalmente, un carril de aceleración que permitirá a los vehículos reincorporarse a la calzada principal una vez finalizado el procedimiento.“La idea es que, cumpliéndose los pesos máximos por parte de los vehículos de carga, no solamente estamos asegurándonos de que los daños a la infraestructura vial sean menores, sino que generamos condiciones de tránsito más seguras para todos los usuarios de la red vial misionera. Estamos cuidando vidas y el patrimonio de todos a la vez”, explicó el ingeniero Nicolás Mazal, presidente de la DPV, quien inspeccionó la zona de obra.La obra ya está en marchaLos trabajos se encuentran en pleno desarrollo. Actualmente se ejecutan tareas de movimiento de suelo y conformación de la base estructural en el sector donde se ampliará la calzada pavimentada, a fin de sumar los nuevos carriles y la dársena con sus respectivos sectores.La instalación de una base permanente de control busca proteger las inversiones realizadas en la red vial provincial, evitando el deterioro prematuro del pavimento causado por el sobrepeso de los vehículos de carga.En una primera fase, el personal de la DPV se dedicará a informar a los transportistas cuyas cargas superen los valores permitidos, brindándoles la posibilidad de adecuarse a la normativa vigente. Recién en una segunda etapa comenzará el control definitivo, momento en el que podrán labrarse actas por las infracciones que cometan los operadores de vehículos de carga.