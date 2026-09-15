NOTICIAS MISIONES : Boca visita a San Pablo con una ventaja mínima y busca meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana
Boca visitará este martes a San Pablo en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Llega con ventaja de 1-0, recupera titulares y tendrá a Milton Delgado nuevamente disponible para buscar el pase a semifinales en territorio brasileño.
Boca afrontará este martes 15 de septiembre uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21.30, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena visitará a San Pablo en el estadio Morumbí, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después del triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera.
El Xeneize viajará a Brasil con una diferencia mínima pero valiosa. Miguel Merentiel marcó el único gol del encuentro de ida y dejó a Boca en una posición favorable para definir la clasificación: una victoria o un empate le permitirán avanzar directamente, mientras que una derrota por un gol llevará la serie a los penales. Si pierde por dos o más, quedará eliminado.
Para afrontar la revancha, Arruabarrena recuperará buena parte de la estructura que preservó en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba por el torneo local. El entrenador podrá volver a contar con Álvaro Montero en el arco y dispondrá nuevamente de Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos.
La aparición de Delgado representa, en principio, la única modificación respecto del equipo que comenzó el encuentro de ida. El mediocampista ingresaría por Tomás Belmonte y compartiría la zona central con Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes, una sociedad que Arruabarrena considera central para sostener el equilibrio del equipo.
En defensa, Facundo Herrera conservaría su lugar como marcador central junto a Lautaro Di Lollo. Leandro Lozano ocuparía el lateral derecho y Lautaro Blanco actuaría por izquierda, mientras que Montero regresaría al arco después de ausentarse frente a Central Córdoba por una situación familiar.
Más adelante, Alan Velasco continuaría entre los titulares y acompañaría el funcionamiento ofensivo de un equipo que tendría nuevamente a Merentiel y Leonel Flores como referencias de ataque. Arruabarrena apostaría así por la base que obtuvo la ventaja en Buenos Aires.
La probable formación de Boca
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Del otro lado, San Pablo llegará obligado a revertir la serie. El conjunto brasileño viene de perder 2-0 frente a Palmeiras por el Brasileirao, encuentro en el que reservó a varios futbolistas pensando en la revancha ante Boca. Además, Jonathan Calleri no podrá jugar debido a que acumuló su tercera tarjeta amarilla en la competencia.
El Morumbí aparece como otro de los factores de una eliminatoria que permanece abierta. Boca deberá afrontar además una estadística adversa: acumula diez partidos sin ganar en territorio brasileño, la peor racha de su historia jugando en ese país.
El encuentro comenzará a las 21.30 y marcará la definición de uno de los cruces de cuartos de final. Boca es el único representante argentino que continúa en la Copa Sudamericana y buscará dar otro paso hacia la final prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla. La transmisión será por DSports.
Boca afrontará este martes 15 de septiembre uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21.30, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena visitará a San Pablo en el estadio Morumbí, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después del triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera.
El Xeneize viajará a Brasil con una diferencia mínima pero valiosa. Miguel Merentiel marcó el único gol del encuentro de ida y dejó a Boca en una posición favorable para definir la clasificación: una victoria o un empate le permitirán avanzar directamente, mientras que una derrota por un gol llevará la serie a los penales. Si pierde por dos o más, quedará eliminado.
Para afrontar la revancha, Arruabarrena recuperará buena parte de la estructura que preservó en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba por el torneo local. El entrenador podrá volver a contar con Álvaro Montero en el arco y dispondrá nuevamente de Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos.
La aparición de Delgado representa, en principio, la única modificación respecto del equipo que comenzó el encuentro de ida. El mediocampista ingresaría por Tomás Belmonte y compartiría la zona central con Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes, una sociedad que Arruabarrena considera central para sostener el equilibrio del equipo.
En defensa, Facundo Herrera conservaría su lugar como marcador central junto a Lautaro Di Lollo. Leandro Lozano ocuparía el lateral derecho y Lautaro Blanco actuaría por izquierda, mientras que Montero regresaría al arco después de ausentarse frente a Central Córdoba por una situación familiar.
Más adelante, Alan Velasco continuaría entre los titulares y acompañaría el funcionamiento ofensivo de un equipo que tendría nuevamente a Merentiel y Leonel Flores como referencias de ataque. Arruabarrena apostaría así por la base que obtuvo la ventaja en Buenos Aires.
La probable formación de Boca
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Del otro lado, San Pablo llegará obligado a revertir la serie. El conjunto brasileño viene de perder 2-0 frente a Palmeiras por el Brasileirao, encuentro en el que reservó a varios futbolistas pensando en la revancha ante Boca. Además, Jonathan Calleri no podrá jugar debido a que acumuló su tercera tarjeta amarilla en la competencia.
El Morumbí aparece como otro de los factores de una eliminatoria que permanece abierta. Boca deberá afrontar además una estadística adversa: acumula diez partidos sin ganar en territorio brasileño, la peor racha de su historia jugando en ese país.
El encuentro comenzará a las 21.30 y marcará la definición de uno de los cruces de cuartos de final. Boca es el único representante argentino que continúa en la Copa Sudamericana y buscará dar otro paso hacia la final prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla. La transmisión será por DSports.
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