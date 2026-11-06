El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, sobre la avenida Quaranta, en la intersección con la avenida 147, cuando Bárbara G. (28), quien conducía una motocicleta Corven Energy de 110 cc, e Ignacio N., al mando de una motocicleta Motomel S2, fueron impactados por un Renault Clio conducido por José V. (41), según las primeras actuaciones policiales.
Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió politraumatismos, fractura de pelvis y una fractura expuesta. Según el último parte médico, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con riesgo de vida.
Por su parte, el otro motociclista presentó escoriaciones en la pierna y rodilla izquierdas, con un tiempo probable de curación de ocho días, por lo que recibió el alta médica.
En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Novena, dependiente de la Unidad Regional X, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. El conductor del automóvil, que resultó ileso, fue sometido al test de alcoholemia, que dio positivo, por lo que fue aprehendido.
La Policía continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.