Un automovilista de 41 años fue detenido durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre en Posadas, luego de protagonizar un siniestro vial en el que resultaron lesionados dos motociclistas. Una mujer de 28 años sufrió múltiples fracturas y permanece internada en terapia intensiva, con riesgo de vida, mientras que el otro conductor presentó lesiones leves. El test de alcoholemia realizado al conductor del automóvil arrojó 1,16 gramos de alcohol por litro de sangre.



