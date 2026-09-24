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jueves, 24 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Violenta pelea entre dos conductores terminó a los cuchillazos

Un hombre de 40 años fue detenido este miércoles en Oberá luego de una pelea con otro conductor tras un choque. 

Según la investigación, habría utilizado un cuchillo tipo serrucho y provocado heridas en el abdomen y el pecho de la otra persona.


FOTO GENTILEZA CREDITO A QUIEN CORRESPONDA


Tras la intervención Policial y por disposición del magistrado que entiende en la causa, los efectivos procedieron a detener al presunto agresor, quien quedó alojado a disposición de la Justicia.

Además, los investigadores secuestraron el cuchillo tipo serrucho que habría sido utilizado durante la pelea y que ahora forma parte de los elementos incorporados a la investigación.


La Justicia deberá determinar cómo se inició la pelea y las circunstancias en las que se produjo la agresión tras la colisión.
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