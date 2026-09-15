NOTICIAS MISIONES : Un joven sufrió una fractura de cráneo tras ser atacado con un machete en Posadas

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La Policía tomó conocimiento del caso cerca de las 4:30 horas, cuando fue informada sobre el ingreso de Arnaldo A. (20) al sector de Emergencias del Hospital Madariaga.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, alrededor de la 1 de la madrugada el joven llegó lesionado hasta su domicilio, donde manifestó a su madre que momentos antes habría sido agredido con un machete por un vecino, identificado como Lucas G.

A raíz del ataque, la víctima presenta una fractura de cráneo y otra lesión intracraneal informada de manera preliminar, por lo que permanece bajo asistencia de los profesionales médicos.

Tras conocerse el episodio, se dio inmediata intervención a la dependencia policial con jurisdicción en el lugar del hecho, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Asimismo, se llevan adelante las averiguaciones y medidas pertinentes para avanzar en el esclarecimiento del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes, con intervención de la Justicia.